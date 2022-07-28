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習近平親授單位「榮譽稱號」　前身為擊落U-2偵察機的神秘「543」部隊

▲中共中央軍委主席習近平授予解放軍空軍某部地空導彈二營榮譽稱號。（圖／翻攝央視）

▲中共中央軍委主席習近平授予解放軍空軍某部地空導彈二營榮譽稱號。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中共中央軍委主席習近平昨（27）日親自向「排雷英雄」杜富國、「太空人」聶海勝及「防禦專家」錢七虎授予解放軍最高榮譽的「八一勳章」及證書，同時，習近平也向解放軍空軍地空導彈兵某部二營授予「模範地空導彈營」榮譽稱號。外界分析，這支沒有透露部隊番號的榮譽部隊前身便是曾被毛澤東接見的神秘「543」部隊。

▲紅旗-2防空導彈。（圖／CFP）

▲解放軍紅旗-2防空導彈。（圖／CFP）

1958年10月6日，解放軍空軍司令劉亞樓宣佈地空導彈第一營的成立，開啓解放軍導彈部隊的軍史。當時為了保密，中共國防科委規定地空導彈的代號為「543」，因此，解放軍導彈部隊便被外界稱為543部隊。

經過一個月，中共中央軍委通知南京軍區和北京軍區組建兩個導彈營，南京軍區為第二營、北京軍區為第三營，同時，高炮部隊的某師駐地改編為訓練基地，專責地空導彈部隊的改裝訓練和作戰指揮。

1959年10月7日，解放軍福建前線雷達站發現一架RB-57D高空偵察機進入領空，空軍戰機高度不夠，攔截效果甚微，因此，543部隊正式投入實戰。當時，第二營接令後，共發出3枚導彈，將偵察機擊落在通縣附近，543部隊在解放軍史上一戰成名。

1964年，543部隊二營將當時國軍最精銳的「黑貓中隊」U-2高空偵察機以誘捕方式擊落，也讓時任大陸最高領導人毛澤東對這支部隊相當感興趣，便在人民大會堂親自接見被授予「英雄營」稱號的二營官兵。直至1968年，換裝紅旗-2導彈的地空導彈二營擊落一下美製無人高空偵察機，成為543部隊成立以來擊落數量最多的單位。

▲▼展示於2016年珠海航展的紅旗-22中距防空導彈。（圖／翻攝自微博/烽火議軍情）

▲2016年珠海航展展示的紅旗-22中距防空導彈。（圖／翻攝自微博/烽火議軍情）

如今，前身為英雄營的解放軍空軍地空導彈兵某部二營再度被授予「模範地空導彈營」榮譽稱號，《新華網》評論指，該營是首批組建的地空導彈兵部隊，在國土防空作戰中取得擊落多架敵機的戰績。

近年來，該營堅持用習近平強軍思想鑄魂育人，傳承發揚「思想紅、技術精、作風硬」優良傳統，大抓新時代練兵備戰工作，著力夯實部隊全面建設基礎。部隊換裝後，積極探索克敵制勝戰法，推動實戰化訓練創新，圓滿完成多項重大任務，為守衛祖國空疆安全作出突出貢獻。

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