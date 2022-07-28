小情侶「趴牆撩裙」激情衝刺30秒！　《權力遊戲》場景成野戰天堂

▲小情侶在杜布羅尼克（Dubrovnik）的一處石牆上激戰。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

克羅埃西亞古城杜布羅尼克（Dubrovnik）是影集《冰與火之歌：權力遊戲》的拍攝場景，每年吸引數百萬名遊客造訪，隨之而來的是越來越多脫序行為。就有民眾拍到，有一對年輕情侶竟在古城石牆激戰，只見女方直接趴下拉起裙子，男生在後方猛烈衝刺，持續30秒後，兩人滿足地笑著離開。

根據《紐約郵報》報導，從路人拍下的影片可以看到，一對年輕情侶在杜布羅尼克一處石牆上激戰，只見穿著洋裝的女生直接彎腰拉起裙子，靠在牆上任由男生在後方衝刺，全程持續約30秒，還不斷發出舒爽呻吟聲，直到有人從後方靠近，他們才迅速站起拉好衣服，滿足地微笑離開。

▲兩人發現有路人接近立刻穿衣離開。（圖／翻攝自推特）



這段影片在推特曝光後立刻引起瘋傳，網友們紛紛表示，「是君臨城讓你激情四射了嗎？」、「該不會是突然想到權力遊戲裡的性愛畫面了吧」、「這對情侶也太大膽了」、「遊客真的很脫序」。

根據外媒統計，杜布羅尼克的海外旅客在2018年超過1840萬人次，在《權力遊戲》開播8年來增加了100％以上。這座中世紀的港口城市和劇中重要場景君臨城（King’s Landing）長得幾乎一模一樣，吸引許多影迷朝聖，伴隨著是許多野外性愛、亂大小便等脫序行為，讓當地居民不堪其擾。

►AV女優百萬JJ奶又毀了！巨乳炸裂爆出超噁黃漿 「流沙」畫面曝光

►一尾活龍！70歲老夫妻公園「野戰口交」 忘情吞吐16秒路人全看傻

►最美清潔工！她脫下制服「迷濛雙眼」電翻網友 50萬粉朝聖追蹤

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》