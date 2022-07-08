飯店走廊「挺巨蟒」揪妹爽戰！他1動作芭比Q了　79秒極樂片糗炸

▲男女走廊野戰沒帶房卡。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名刺青哥日前揪妹在飯店走廊野戰，怎料歡愉不到1分鐘，赫然發現原本微開的房門緊閉，由於兩人光裸全身，根本沒帶房卡，就這樣尷尬地被鎖在門外。影片曝光後，狂戳網友笑點，洗版直呼「還以為是恐怖片，原來是放生四腳獸」、「這下真的芭比Q了」。

網友日前在「爆廢公社」PO出對話截圖，只見有人在群組裡放上影片，透露這是他們飯店發生的事情，更苦口婆心勸道「這故事告訴我們，套子要戴，房卡也要帶。」

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短短79秒影片中，一對男女全身脫光從房間走出，隨後大剌剌地在飯店走廊開戰；然而，極樂時光過得特別快，才49秒時間，兩人忽然想起關心房門，無奈最後落得「赤裸關門外」的下場。

超糗極樂片狂吸大票網友朝聖，紛紛回應「巨蟒欸」、「沒口袋怎麼帶房卡」、「蠻長的」、「笑死我了」、「哥開車啦」、「很好奇他們最後怎麼進房的」、「好丟臉，後續回房想知道」。

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