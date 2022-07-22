最美清潔工！她脫下制服「迷濛雙眼」電翻網友　50萬粉朝聖追蹤

▲Tiktok擁有50萬人追蹤的哈塔拉，真實身份竟是一名清潔工。（圖／翻攝自Tiktok、Instagram，下同）



記者張方瑀／綜合報導

印尼一名年輕正妹在Tiktok擁有將近60萬人追蹤，令人最意想不到的是，她的真實身份竟然是一名清潔工，而且她也不吝於和網友分享自己的工作，大方po出自己盤起頭髮刷馬桶的影片。

來自印尼的哈塔拉（Nissya Hatala）在Tiktok擁有將近60萬人追蹤，Instagram也有2.4萬名粉絲，她時常分享日常生活中的美艷照片，性感迷濛的雙眼，迷倒不少網友，但她成為網紅前的身份更是讓人訝異。

哈塔拉事實上是一名清潔工，而她也不吝嗇和網友分享這樣的身份，還時常在Tiktok貼出自己努力打掃、刷馬桶的影片，替自己的工作感到自豪，她也在一段影片中表示，「重要的是努力工作，而不是做什麼樣的工作。」

許多網友也紛紛大讚，「真的是最美女清潔工」、「年輕人這樣真的很難得」、「你總有一天一定會成功」、「這麼美真的該換工作了啦！」

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