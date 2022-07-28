準桑達快速走這方向　明起變天降雨熱區出爐

▲熱帶低壓發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

周五起水氣增多！天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，關島附近的熱帶性低氣壓持續發展中，仍然有機會成為今年的第5號颱風桑達；下周一環境更不穩定，迎風面北東部降雨狀況會更明顯一些；下周二到四低壓中心通過台灣附近，降雨熱區轉移到中南部、花東。

對於「準桑達」未來動向，歐宗學說，預測路徑沒有明顯變化，而且不確定性縮小，會快速往西北方移動，在周五到周六通過琉球群島附近進入到東海地區，距離台灣仍相當遠，沒有直接性的影響。

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歐宗學指出，周五低壓帶的影響逐漸明顯，水氣開始增多，環境風向依然是低壓帶外圍的偏北到東北風，迎風面的北部、東半部地區轉為多雲、有局部短暫陣雨的天氣型態；中南部地區除了午後仍有局部熱對流雷雨以外，晨間也可能有零星的雨勢發生。

▼熱帶低壓今有機會成颱。（圖／翻攝RAMMB）



歐宗學分析，類似的天氣型態會持續到周末，下周一開始，這個大低壓帶的中心會通過台灣附近，屆時水氣可能進一步增多，環境更不穩定，迎風面北東部的降雨狀況會更明顯一些。

歐宗學表示，下周二到下周四低壓中心通過台灣附近來到台灣西側，環境轉變為西南到偏南風，降雨熱區便轉移到中南部、花東等台灣南端地區；預估下周五到下周末隨著太平洋高壓勢力再次增強，天氣才會逐漸恢復穩定，在此之前，台灣附近可能會是比較多雨的環境，有機會下雨的時間以及範圍都比較廣。

▼熱帶低壓最新路徑預報圖。（圖／氣象局）



中央氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，目前位於關島西北方海面的熱帶低壓，今天有機會發展成輕度颱風，未來大致將通過琉球群島，往長江口過去，直接影響台灣機率較低；若成颱，強度預估是輕颱等級。

張承傳表示，下周二、下周三低壓帶影響，中南部和東半部有局部短暫陣雨或雷雨，北部目前是報午後雷陣雨，但還要看低壓帶發展的情況，因裡頭還有些熱帶擾動會發展，若快的話，可能下周一起，北部降雨就不一定侷限在午後。