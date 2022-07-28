美國猴痘單日飆破1048例！　拜登最快本週列「公衛緊急事件」

▲美國紐約民眾排隊接種猴痘疫苗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

猴痘病毒在美國迅速傳播，成為全球疫情最為嚴重、擴散最快速的國家，其中紐約確診數字更是超過全美的四分之一。美國27日再度新增1048例確診，單日新增數字創下歷史新高。消息人士透露，總統拜登預計將在未來幾天內宣布猴痘成為「公共衛生緊急事件」。

根據《政客》報導，美國衛生與公共服務部（Department of Health and Human Services，HHS）發表聲明稱，世界衛生組織（WHO）上週將猴痘列為全球公共衛生緊急事件。美國疾病管制暨預防中心（CDC）也將猴痘定為「全國法定傳染病」，預計8月1日正式生效。

有消息透露，有鑑於美國猴痘疫情迅速蔓延，拜登政府可能會在最近幾天就宣布猴痘成為公衛緊急事件。一旦猴痘被指定為公衛緊急事件，HHS就能採取一系列的防疫政策，包含取得新資金與召募新的職員，以投入猴痘防疫。據悉，美國政府最快本週以內就會宣布猴痘成為公共衛生緊急事件。

美國27日新增1048例猴痘確診，單日新增創新高。紐約仍是疫情熱點，儘管猴痘病毒並非性傳染疾病，但至今超過90%的確診病例都是感染於男男性行為。

儘管如此，美國國內猴痘疫苗的數量仍不足，儘管當局已經緊急訂購30萬劑疫苗，但仍被公共衛生專家批評，對於疫情的應對速度太慢。

專家指出，猴痘新增病例的上升速度，讓全國各地面臨挑戰，雖然猴痘並不是一個會對普通民眾造成高度威脅的疾病，但疫情仍在蔓延，並可能擴散至其他弱勢族群。

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