苗栗嬤採竹筍跌落大排！急流淹胸口沖20公尺　熱心民眾跳水搶命

記者蔡文淵、郭玗潔／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉明德村一名91歲徐姓阿嬤，26日上午7時許採竹筍時不慎跌落自來水廠水深及胸的水利大圳，被水流沖了20公尺，幸虧有熱心民眾跳水先將阿嬤抓住，警方也及時趕到現場，架梯子將她救上岸，阿嬤身體並無大礙，被送回家中休養，原來這名跌落水圳的阿嬤，是現任頭屋鄉鄉長徐鑫榮的媽媽。

▲91歲嬤採竹筍跌落水深及胸的大排，幸虧熱心民眾跳水先抓住阿嬤，員警也及時趕到，架鋁梯將人救上岸。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗警察分局明德派出所警員巡邏時，接獲徐姓男子報案，稱他妻子在頭屋鄉明德村自來水廠附近，因要過大圳到對岸竹林內採集竹筍，在跨越簡易橋時不慎失足掉落水溝，亟需警方協助。

員警立即趕赴現場並聯絡消防局救護人員，員警到場時，已有數名熱心民眾跳入水中抓住阿嬤，員警使用竹竿讓水裡的民眾抓穩，再架設鋁梯，在眾人合力之下，將落水的徐姓阿嬤救起，所幸阿嬤身體並無大礙，精神狀況良好，警方將阿嬤平安送回家中，交由家屬後續照護，原來這名跌落水圳的阿嬤，是現任頭屋鄉鄉長徐鑫榮的媽媽，家屬對員警的及時救助表達萬分感謝。

▲員警架梯子讓阿嬤爬上來。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗警察分局表示，該處大圳水深及胸，阿嬤在失足後，遭湍急的水流沖移約20公尺，幸好有熱心民眾相助，及員警及時伸出援手成功援救，呼籲家中年長長輩反應較慢，應避免從事危險活動。

▲阿嬤平安獲救。（圖／記者蔡文淵翻攝）