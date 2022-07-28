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「雙低壓大亂鬥」開始！準桑達飆速　全台連下4天時間曝

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲兩個熱帶系統發展中。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，今天（28日）有機會發展成輕度颱風「桑達」。民間氣象愛好則提醒，雙低壓發展中，大亂鬥即將開始，下周一至下周四低壓系統影響，各地有下雨機會，至於雨勢大小、會下多久，就看低壓系統發展情況及路徑而定。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，關島附近的熱帶低壓（93W），有機會在未來24小時內成為第5號颱風「桑達」，它位於大低壓帶東側，加上副熱帶高壓穩定導引，快速朝西北移動，預計周六穿越日本琉球群島。

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台灣颱風論壇說，93W進入東海後，菲律賓東北方另外一個低壓系統也發展起來，這個低壓系統大方向朝台灣靠近，但兩個低壓也會互相牽制干擾，路徑上搖擺不定，變化會比較大一些。

▼熱帶低壓最新路徑預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

文中提到，副熱帶高壓長時間籠罩，西北太平洋熱得發燙，能量也充足，只是同時兩個熱帶系統發展，「互相爭奪（扯）資（後）源（腿）」，所以兩個大多是軟爛型，要看到厲害的颱風只能等下下面一位。

台灣颱風論壇表示，天氣方面，周日之前，太平洋高壓稍微減弱，西南風吹拂，各地午後雷陣雨機會增加，中、南部夜晚至清晨海陸風交會輻合，偶有下雨機會；下周一至下周四低壓系統影響，各地有下雨機會，至於雨勢大小、會下多久，就看低壓系統發展情況及路徑而定，這部分還要觀察哦！

氣象局預報員張承傳說接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，目前位於關島西北方海面的熱帶低壓，今天有機會發展成輕度颱風，未來大致將通過琉球群島，往長江口過去，直接影響台灣機率較低；若成颱，強度預估是輕颱等級。

張承傳表示，下周二、下周三低壓帶影響，中南部和東半部有局部短暫陣雨或雷雨，北部目前是報午後雷陣雨，但還要看低壓帶發展的情況，因裡頭還有些熱帶擾動會發展，若快的話，可能下周一起，北部降雨就不一定侷限在午後。

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