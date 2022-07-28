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桑達今將生成！明變天降溫　全台防「大量雨勢」時間曝

（圖／氣象局）

▲熱帶低壓持續發展中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

周五起逐漸變天降溫！中央氣象局預報員張承傳表示，目前位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，今天（28日）有機會發展成輕度颱風「桑達」。氣象專家吳德榮則說，桑達不侵台，但下周一、下周二「季風環流」漸向西北靠近並通過台灣，為各地帶來局部陣雨或雷雨的機率，且伴隨大量降雨的潛勢。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天各地晴到多雲、高溫炎熱，清晨至上午中南部有零星降雨，午後中南部和各地山區有局部短暫雷陣雨；周五到下周一低壓帶逐漸靠近，台灣附近水氣變比較多，北部、東半部不定時有短暫陣雨，中南部午後有局部短暫雷陣雨，清晨也有局部降雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳說，下周二、下周三低壓帶影響，中南部和東半部有局部短暫陣雨或雷雨，北部目前是報午後雷陣雨，但還要看低壓帶發展的情況，因裡頭還有些熱帶擾動會發展，若快的話，可能下周一起，北部降雨就不一定侷限在午後。

張承傳說，目前位於關島西北方海面的熱帶低壓，今天有機會發展成輕度颱風，未來大致將通過琉球群島，往長江口過去，直接影響台灣機率較低；若成颱，強度預估是輕颱等級。

▼熱帶低壓最新路徑預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周五至周日台灣東方海面為一個大範圍的「季風環流」，台灣附近水氣逐漸增多，大氣不穩定，各地氣溫略降、有局部短暫陣雨的機率，午後西半部對流旺盛，有大雷雨及較大雨勢發生。

吳德榮提醒，下周一、下周二季風環流漸向西北靠近並通過台灣，其中心結構雖不紮實，為各地帶來局部陣雨或雷雨的機率，且伴隨大量降雨的潛勢；下周三、下周四季風環流東南側的西南季風通過台灣，大氣不穩定，迎風面易降雨，午後有強對流發展。

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