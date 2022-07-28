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快訊／5號颱風桑達生成！挾「水彈」雨灌台灣　路徑出爐往北修正

▲▼桑達颱風。（圖／翻攝NOAA、tropicaltidbits）

▲桑達颱風生成。（圖／翻攝NOAA） 

記者柯沛辰、許力方／台北報導

原位於硫磺島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD07正式增強為輕颱！日本氣象廳觀測，今年第5號颱風「桑達」（Songda，越南命名，意即紅河支流）28日晚間8點生成，未來將向西北轉彎往上海一帶移動，最新路徑再度北修遠離台灣。儘管輕颱不會直接對台造成影響，但移動過程中會把低壓帶推到台灣附近，將為台灣帶來雨勢。

日本氣象廳於台灣時間28日晚間8點正式命名今年第5號輕颱「桑達」。中央氣象局觀測，桑達中心目前位在硫磺島南南西方海面，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑80公里，目前以每小時30公里速度，持續朝西北方向行進。預計最接近台灣時間落在30、31日（周六、日）。

▲▼桑達颱風。（圖／中央氣象局）

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▲桑達颱風路徑持續北修。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員氣象局預報員李孟軒稍早表示，目前熱帶性低氣壓位在台灣東南東方約2000公里左右，未來將沿著大低壓帶東側、高壓邊緣朝向西北移動，到了日韓南方海面後將轉北移動，對台灣直接影響機率低，今晚已經增強為颱風「桑達」，預計會維持輕度颱風等級。

受到熱帶低壓北移影響，東邊的大低壓帶也會逐漸靠近台灣，天氣因而趨於不穩。明（29）日到31日東邊低壓帶接近，北部、東北部、東部降雨機率提高，其他地區午後有局部雷陣雨，有時會出現較明顯雨勢。

低壓帶影響最明顯的時間為8月1日至3日（下周一至周三），屆時低壓帶通過台灣，各地都有陣雨或雷雨，且雨勢會稍微明顯，但低壓帶所帶來的雨勢多寡不確定性仍高，還需持續觀察。

▼桑達颱風行進過程中會將低壓帶推到台灣附近。（圖／翻攝NOAA

▲▼桑達颱風。（圖／翻攝NOAA、tropicaltidbits）

▼桑達颱風路徑逐漸收束，北修遠離台灣。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲▼桑達颱風。（圖／翻攝NOAA、tropicaltidbits）

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