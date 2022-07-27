白宮：拜習第五次通話　將談台海緊張局勢和俄烏戰爭

▲拜習預計展開第五次通話。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登染疫後逐漸康復，白宮26日表示，拜登將和中國國家主席席近平於本周通話，內容包括台海局勢與俄烏戰爭。關於川普時期加徵的貿易關稅，拜登尚未決定是否宣布終止。

路透報導，此次通話將是拜登上任後與習近平第五次通話，近日中國政府才針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台消息回應，警告美方將會面臨嚴重後果。

五角大廈發言人科比（John Kirby）表示雙方領導人此次對談內容，將從台海緊張講到俄烏戰爭，也會包括兩國間如何應對競爭，「肯定也包括經濟領域」。他接著表示此次對話早在許久以前就已敲定，而且已有相當明確的內容可讓雙方領導人進行商談。

美國基於一中政策與台灣沒有官方外交關係，但基於《台灣關係法》與相關規定，承諾協助台灣發展國防，此前傳出裴洛西將訪台引發中國強烈反彈後，白宮也迅速澄清即便裴洛西真的訪台，也不改變美國政府多年以來依循的政策方針。

科比表示裴洛西現在所處的眾議院議長位置，是一旦美國總統遇難或辭職後，高居繼位順序的第二順位，僅次於副總統兼參議院議長賀錦麗，因此裴洛西出海訪問攸關美國國家安全，但最終的決定權仍在她手上。

拜登政府內部正就是否解除部分對中國貨品的關稅，以讓近來面臨嚴重衰退危險的美國本土經濟回神，但科比表示尚未有定論。

若國會通過刺激美國半導體擴產的520億元法案，加上價值240億美元的稅務減免，那拜登在與習近平通話時將會增加一項籌碼。參議院預計在這週進行最終投票，眾議院也會跟著進行表決。