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大陸 大陸焦點 特派現場

最後衝刺100天　進博會將再隆重登場

記者趙禕/上海報導

已經連續舉辦四年、規模越辦越大的大陸中國國際進口博覽會將在今年11月5日再次舉辦，根據主辦方介紹，到目前為止已經簽約面積約占規劃面積的85%，同時世界500強和行業龍頭企業中已經有270多家簽約參展。

▲進博會倒計時100天，主辦方介紹各項籌備工作。（圖／記者趙禕攝）

▲進博會倒計時100天，主辦方介紹各項籌備工作。（圖／記者趙禕攝）

中國國際進口博覽會是大陸為境外企業提供展示優良產品的高規格、超大型展覽平台，每年都有大批企業攜眾多產品在這裡向大陸的專業採購商呈現，其中許多還是全球首發商品和全新的科技成果。去年第四屆中國國際進口博覽會就有58個國家和3個國際組織參加國家展，還有來自127個國家和地區，包括台灣企業在內的近3000家參展商亮相企業展；去年來自台灣的參展企業有35家，涵蓋美容美妝消費品、食品及農產品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易、技術裝備等領域，參展面積達到1595平方米。在採購商方面，去年也有39個交易團、近600個交易分團，為近4萬家採購商透過各種方式和參展商成功對接。

▲第四屆中國國際進口博覽會現場熱鬧滾滾。（圖／記者趙禕攝）

▲第四屆中國國際進口博覽會現場熱鬧滾滾。（圖／記者趙禕攝）

今年中國國際進口博覽會的展出時間自11月5日至10日在上海舉辦，除了6天的會場展出之外，上海還有綠地全球商品貿易港和即將全面開放的虹橋品匯A棟展貿中心，全年365天做為進博會商品的集中展示地、進口商品集散地和國際貿易企業集聚地。讓進博會成為「6+365天」常年展示交易平台。今年在進博會期間除了有企業商業展之外，還將有虹橋國際經濟論壇、國家綜合展、專業配套活動和人文交流活動等。

▲即將全面開放的虹橋品匯A棟展貿中心。（圖／虹橋品匯提供）

▲即將全面開放的虹橋品匯A棟展貿中心。（圖／虹橋品匯提供）

本屆進博會也將維持六大展區，即食品及農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易展區。根據主辦方統計，截至目前，簽約面積約占規劃面積的85%。在簽約參展企業中，世界500強和行業龍頭企業達270餘家，回頭率近90%。挪威、比利時等國多家組展機構首次加入進博合作網，組織當地中小企業集中參展；另外RCEP各成員國也都有企業計畫參展。而今年還新設立農作物種業和人工智能等專區，並且拓展創新孵化專區，新增體育、時尚設計等題材。主辦方介紹，目前已經確定有麒麟公司推出能減少飲食中鈉攝入量的「增鹹電子筷」、摩比斯推出亞洲首發首展的氫能源概念車、元宇宙平台「點真星球」、佳能公司的新型大幅面印表機、博西家電推出採用智慧灌溉和科學光照技術的室內種植機、西門子醫療的全球首台光子計數CT掃描器等黑科技產品將在展會中亮相。

▲中國國際進口博覽局副局長孫成海介紹今年參展情況。（圖／記者趙禕攝）

▲中國國際進口博覽局副局長孫成海介紹今年參展情況。（圖／記者趙禕攝）

在新冠疫情持續肆虐的影響下，今年的進博會從籌備到展出也特別重視疫情防控工作，主辦方表示將守好重要關口、重點場所、重點行業，落實全流程健康監測和防控管理；優化完善管理模式，用好場所碼和數位哨兵，嚴格落實入館檢測、場館清消等防控措施；提升應急處置能力，持續改進核酸篩查、跨區域協同機制，加強應急醫療救治、數位化支持。

主辦方還將積極推動稅收優惠、通關便利、市場准入等支持政策常態化，及發佈搭建費支持等特別措施，將相關資源向中小企業傾斜，緩解疫情和國際經濟不確定性給參展企業，特別是參展中小企業帶來的衝擊。

▲上海市政府副秘書長、進博會城市服務保障領導小組辦公室主任顧洪輝介紹第五屆進博會城市服務保障工作進展情況。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市政府副秘書長、進博會城市服務保障領導小組辦公室主任顧洪輝介紹第五屆進博會城市服務保障工作進展情況。（圖／記者趙禕攝）

今年第五屆進博會也提前開通專業觀眾報名註冊和配套活動的申辦通道，新增「一鍵註冊」功能，並且給往屆專業觀眾註冊證件服務費多級優惠支持，連續四年到會的專業觀眾在第五屆參會甚至可以免費。

主辦方強調，會持續提高展會品質，讓國際影響更廣泛，並成為新發展格局的示範窗口、高水準開放的推進平台、高品質發展的有效載體、和多邊主義的重大舞台，要打造更加市場化、法治化、國際化的營商環境，為全球企業來華投資興業搭建更好的平台、提供更多的機會、創造更大的發展空間。

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