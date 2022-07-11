導航帶路！秘境途中「一地的怨念」嚇傻他　網卻喊：佛心啊

▲不知是過來人還是居民的怨念。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

現在的人非常依賴導航，儘管方便又實用，但被這個「豬隊友」慘坑的例子也不在少數。一名網友日前跑到高雄秘境中寮山，怎料被導航帶到某處陡坡時，錯愕直擊一地的怨言，而大票網友深有所感，直呼「好貼心」、「差一點芭比Q」。

網友在爆廢公社PO出照片，日前一名騎士前往高雄很夯的秘境中寮山，途中他正準備騎上一處斜坡時，赫見坡上有著紅色、橘色、黑色噴漆，充滿怨懟地寫道「此路不通」、「X別聽Google」、「此路麥通」。

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這一幕讓眾人心有戚戚焉，紛紛表示「佛心來著，在這種地方走錯路很可怕，路癡的心聲」、「不過Google真的厲害，帶我走的捷徑雖然長滿雜草，依然能到」、「越這麼寫，我就越有興趣了，GO」、「充滿力量的一句話」、「Google真的很喜歡帶去暗巷，還是奇怪的神秘通道」、「通往勇者之路」、「滿滿人情味」。

另外，許多苦主也趁機抱怨，「前陣子剛去環島，真的常被Google帶去走超可怕的小路，在台中還差點被帶上高速公路」、「+1，來宜花東千萬別用，不是田裡就是無法會車的小路」、「上個月環島到花蓮，差點被Google帶去荒郊野嶺，還他X是半夜」、「上次跟著谷歌去太麻里金針山，差點連車帶人開進山溝」。

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