全球首例！　紐約愛滋病患「心臟移植」手術成功

▲美國紐約一所醫學中心完成史上首例「愛滋病患心臟移植」手術。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約一所醫學中心完成史上首例「愛滋病患心臟移植」手術，且該名60多歲女性病患同時進行心臟與腎臟移植，目前恢復狀況良好，讓負責的醫療團隊大讚，「這項手術是器官捐獻史上的重要里程碑。」

紐約布朗士蒙特費爾醫學中心（Montefiore Medical Center）成功替一名60多歲的女性愛滋病患進行心臟移植手術，更特別的是，該名病患還同時做了腎臟移植。經過四個小時的手術、五週的休養後，她已經出院並回醫院進行追蹤。

美國在2013年通過《愛滋病毒器官政策公平法案》（HIV Organ Policy Equity Act），允許愛滋病患者將自己的器官，捐獻給其他愛滋病患，蒙特費爾醫學中心則是全美25個能提供這項手術的中心之一。美國全年大約有6至10萬人需進行換心，但每年僅有3800人成功移植。

蒙特費爾醫學中心心力衰竭、心臟移植和機械循環支持部門負責人約德（Ulrich Jorde）表示，由於醫學進步，愛滋病患已經能很好地控制疾病，也可拯救其他愛滋病患的生命，「這項手術是器官捐獻史上的重要里程碑，給那些曾經無處求助的人帶來新的希望。」

手術執刀醫生薩伊德（Omar Saeed）表示，「這是一個複雜的病例，是心臟科、外科、腎臟科、傳染病科、重症監護和免疫學等科別共同努力的結果。」

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