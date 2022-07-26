學生打滿三劑才能到校？　教長：不會嚴格要求、勿另眼相看

▲潘文忠（右二）重申，不會有學生打滿幾劑疫苗才能到校的規定。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／高雄報導

國內疫情有緩步下降趨勢，但學者指台灣受BA.4、BA.5變異株影響，8月中下旬恐有另一波顯著流行，而中小學新學年將在8月30日開學，外界擔心學生是否要強制打幾劑疫苗才能到校，教育部長潘文忠今（26日）重申，不會有學生打滿幾劑疫苗才能到校的規定，也不會訂定明確嚴格條件，而部分學生因特殊狀況無法打滿疫苗，請各界要有同理心，不要「另眼相看」。

全國教育局處長會議今（26日）起高雄一連舉行兩天，第一天中心議題以「數位學習˙翻轉教育」為主軸，說明推動中小學數位學習精進方案，透過數位內容充實、行動載具與網路提升及教育大數據分析等三個子計畫，全面提升全國中小學數位學習品質。

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而國內疫情雖然趨緩，但近期國際疫情因為受到BA.4、BA.5變異株影響而有回溫趨勢，國內更有學者指出，受到BA.4、BA.5變異株影響，台灣在8月中下旬恐有另一波顯著流行，而中小學新學年將在8月30日開學，外界擔心學生是否要強制打幾劑疫苗才能到校。

潘文忠今天則重申，對於學校的防疫措施，教育部都有跟指揮中心做相關縝密聯繫，大方向是逐步回歸正常生活，但不會有學生得打滿幾劑，才能到學校的規定，因為有部分特殊狀況學生，無法施打疫苗或無法打滿幾劑疫苗，請各界要有同理心，也呼籲大家勿另眼相看，但會希望家長充分瞭解疫苗後，協助一般孩子施打疫苗。