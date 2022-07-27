提升偏遠學校午餐品質　教部新建39所、擴建84所中央廚房

▲為提升偏遠學校午餐品質，教育部將新建39所、擴建84所中央廚房，圖為潘文忠說明營養午餐相關設備與廚工服裝。（圖／許敏溶攝）

記者許敏溶／高雄報導

為了讓偏鄉學童享有與都會區學童同等的飲食照顧，教育部投入超過63.1億元，全面提升偏遠地區學校午餐品質，教育部今（27日）核定既有中央廚房44校，新建中央廚房39校，現有廚房擴建為中央廚房84校，預計供應699校，另鼓勵因距離不適宜成為中央廚房或受供餐偏鄉學校，成立食材聯合採購聯盟106群，共有613校參與，總共有1300多所學校受益。

全國教育局處長會議昨起一連兩天在高雄召開，今天上午會議分享教育部與農委會合作，以及和各地方政府攜手執行「推動偏鄉學校中央廚房計畫」並進行專題報告。

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教育部指出，從5月1日起，學校午餐採用三章一Q國產可溯源食材，補助由每人每餐6元提高為10元，偏遠地區學校每餐更加碼至14元，為穩定學童午餐質量，補助偏遠地區學校新擴建中央廚房，供應周邊學校，不但可以統一軟硬體管理，食材採購更具經濟規模；教育部也組成工程專業輔導團隊，建置以人為本的現代化廚房。

▲為提升偏遠學校午餐品質，教部將新建39所、擴建84所中央廚房。（圖／記者許敏溶攝）

教育部進一步指出，「推動偏鄉學校中央廚房計畫」已經核定既有中央廚房44校，另外新建中央廚房39校，現有廚房擴建為中央廚房84校，預計供應699校；另外為了鼓勵因距離不適宜成為中央廚房或受供餐偏鄉學校，成立食材聯合採購聯盟106群，共有613校參與，總共有1300多所學校受益。

除了經費補助外，教育部表示，還根據現場學校實務需求，規劃相關配套措施，包含提供兼具防汙及透氣效果的廚工服裝，使用滅菌布料的學校營養師、司機制服，同時配有磁扣鎖、GPS及熟食智慧溫度感測器，雲端掌握運送路線，確保運送過程的溫度及食品安全衛生。

教育部強調，學校午餐是影響學童健康成長的關鍵因素，透過校園午餐建立飲食文化與價值，讓孩子從認識食材、知足惜食，瞭解食材從產地到餐桌，過程中要經過多少人的辛苦，而且教會孩子自己清洗餐盤、做好資源回收再利用這一整套的生活教育，讓飲食教育往下扎根。