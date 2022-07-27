「還沒登記還來得及」　王世堅：相信林智堅知道如何處理論文爭議

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者季相儒攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，台北市議員王世堅26日在節目中指出，林智堅還未正式登記為候選人，且民進黨內人才濟濟，時間上還來得及。他強調，解鈴還須繫鈴人，相信當事人應該知道如何處理論文爭議。

王世堅於《鄉民大會》中表示，有民調顯示近一半民眾不認為學位具重要性，這是因為民眾每天都在努力工作，沒有時間仔細思考此問題，但其實學位議題與生活息息相關。

王世堅舉例，若民眾發現做手術醫師論文抄襲，會有人想讓這位醫師開刀嗎？學術關乎全體國人國力展現，甚至可能影響生命安全，故學術應保有一定獨立性、自由與尊嚴。

「林智堅還未正式登記為候選人，時間上還來得及。」王世堅說，他並不認為林智堅100%抄襲，只是民進黨內人才濟濟、欲參選者眾多，發生這種重大爭執時，解鈴還須繫鈴人，相信當事人應該知道如何面對這起爭議。

王世堅認為，選舉應與學術脫鉤，「因為選舉是一時的，但學術是永久的」，何況他們那麼年輕，未來政治生命或其他職涯生命長遠。

王世堅提到，台灣社會是文憑主義，許多人欲藉更好的學歷在職場更上層樓，沒有對錯，但若涉及抄襲、舞弊，是玷污了學術。民進黨至今沒有針對論文爭議做出討論或決議，其實黨內和他相同看法的人很多。他再次強調，「解鈴還須繫鈴人」。