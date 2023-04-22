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蔡正元疑初選民調「怪怪的」　王世堅怒回：擂台搭起來再戰也可以

▲▼王世堅初選勝利後首個行程，跨河到三重合體彭佳芸幫站台。（圖／彭佳芸辦公室提供）

▲王世堅初選勝利後首個行程，跨河到三重合體彭佳芸幫站台。（圖／彭佳芸辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對北市議員王世堅贏得民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選，國民黨前立委蔡正元質疑，決定初選結果的三家民調相當奇怪，「就像三位老師打成績，其中一位老師刻意刷下一位學生，特別把這一位學生的成績故意打的很低」。對此，王世堅痛批，實在不曉得哪位好事者這樣說，這次初選輸贏勝敗，大家彼此都口服心服，這三家民調公司是傾向哪些派系很明顯，直言「要不然再戰也可以，擂台再搭起來比劃一次。」

王世堅22日受訪時表示，他從贏18%到現在遭受到毀滅式的攻擊，如果正面的用廣告片宣傳那沒關係，那是他們有資源，可以去買那麼多的廣告，「但我就是因為被造謠、毀滅，才從兩位數到現在剩2.2％，他們還認為要怎麼樣？更何況，大家可以去看，這三家民調公司是傾向哪些派系，要不然再戰也可以，大家擂台再搭起來比劃一次。」

「這是笑話！」王世堅說，當事人何志偉第一時間不僅接受初選結果，還說為了黨的團結，只要民進黨提名的參選人，都會全力以赴幫忙。此外，他也直言，大家也可以去看看民調公司屬性屬誰，「我王世堅光明磊落，大同區是我的本命區，它只佔整個選區三分之一的人口不到，士林區則佔整個選區三分之二，我已經離開那裡15年，何志偉家族又是士林在地人，這次輸贏勝敗，大家彼此都口服心服，實在不曉得哪位好事者這樣說。」

至於在初選結果公布後是否有打電話給何志偉，王世堅回應，他打了四通電話給他，其中兩通打LINE，問他是不是願意繼續當朋友，也用手機門號打了兩次，但都沒接通。王世堅喊話，希望大家男子漢大丈夫，能一笑泯恩仇，而且何志偉現在很年輕，來日方長，未來前景還很多，尤其在他這麼好的家世背景之下，未來一定還可以展露光芒。

另有媒體提及台北市副市長黃珊珊曾說「感性上與理性上都支持王世堅」，王世堅驚訝笑回「真的啊！她不是去美國嗎？我很開心，她真的是我非常好的朋友，當時在台北市議會曾經並肩作戰過，感情特別深厚。」並大讚黃珊珊是很正直又專業的法律人。

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