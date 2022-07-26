台灣最美「背景」是人！一家4口合照見亮點　4萬人認證：我做過

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸昨日（25日）在臉書分享與家人去國立海洋科技博物館潮境智能海洋館遊玩的照片，沒想到一家四口拍照時，後面有一群年輕人也跟著入鏡，他們不但沒有閃躲，甚至大方比YA一起合照，讓他覺得很有趣，「台灣最美的『背景』是人」。文章公開之後，吸引2.3萬人按讚，轉貼至爆料公社粉絲專頁甚至狂吸4萬人來朝聖，還有不少人留言承認自己也曾做過一樣的事情。

▲正後方的年輕人們也跟著比YA合照。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」分享與妻子、一對兒女到潮境智能海洋館遊玩的照片，只見夫妻倆抱著孩子坐在水池前合照，後方不遠處正好有一群年輕人，他們似乎也發現自己入鏡了，下一秒竟然大方比YA一起合照，他當下沒有察覺，後來看到照片才發現這可愛的一幕，忍不住笑稱，「台灣最美的『背景』是人，雖然我不認識你們，但謝謝你們讓照片充滿驚奇與趣味！」

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▲原PO發文感謝路人的幽默。

文章公開之後，吸引超過2.3萬名網友按讚，轉貼至爆料公社粉絲專頁甚至狂吸4萬人按讚。雖然有人認為那群年輕人可能剛好也在自拍，但大多數人都覺得他們應該知道自己入鏡了，因為有幾個人的視線是明顯在看原PO的鏡頭，「搭配得好自然，最無違和感的路人甲乙丙丁」、「也太可愛」、「第一次看到感謝背景陌生人，而不是要求修圖，真的非常溫暖」。

還有許多人留言自曝，自己也曾做過同樣的事情，「我以前也會幹這種事，尤其是遇到團拍，就自己默默站在旁邊比YA」、「這種事我也做過，之前幫路人拍照，我就順便幫自已自拍，然後把照片送給對方」、「這沒什麼，我還亂入過別人的謝師宴合照」、「亂入包廂還搶麥才是精彩，我遇過」。

另外，留言中有一名網友分享的小故事也感動不少人，他表示，有一次在海產店用餐，隔壁桌的客人剛好在幫小朋友慶生，因為怕影響到其他用餐客人，他們唱得很小聲，「我這桌11人怎麼忍心看得下去，一起放聲唱出來！哈哈哈，看到小朋友笑了就開心。」