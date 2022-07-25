超前部署！臨停30分鐘「收費員竟加蓋1.5小時」　他怒：多收45元

▲收費員多蓋了3個章。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

汽車臨停在路邊停車格，每隔一段時間就會有人員來蓋繳費單，不過這名男網友卻發現，繳費單上的印章，竟然被多蓋了3格，本來只需要付15元的停車費，竟多出45元變成60元，要不是他仔細看，不然就得白白多花45元，氣炸表示「這位開單員的行為真的很不可取！」

原PO在臉書「爆廢公社」發文，「要不是我有多看一眼，我就傻傻的被多收錢了」，他於24日上午9時20分將車停在路邊，而開單員9時28分蓋了第一個章，他9時55分來牽車時，發現竟然被多蓋了3個章，「被你提早3分鐘蓋就算了，我也認了，但是多蓋了1個小時，我真的沒辦法接受」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言，「我是上車處理完小孩，要走的時候才抽掉擋風玻璃的單子，才發現被多蓋」，當下立刻致電客服，對方也幫他處理好，對於開單員的作為仍感到很憤怒，「也太偷懶了，真的很不可取」。

▲若遇到此狀況可以打電話申訴。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

貼文曝光後，掀起網友討論，「收費員計費系統需要改善才行」、「幾分鐘可以接受，將近一小時真的不行」、「原來還有偷蓋的喔，我以後也要多注意一下了」、「不是繳不起，但這種時間差，真的會讓人不爽」、「我從來沒認真看上面蓋的時間耶」、「超前部署，類收費」。

網友紛紛表示，曾遇過這樣的狀況，至於該如何解決，一名曾在開單公司上班的網友指出，「可以打電話申訴喔，以前當過開單公司的小主管，基本上每天都有大大小小的申訴件，這類的有可能屬於開單員誤蓋，但如果發現太多次才屬於開單員惡意加時，這類型的我們就會懲罰，嚴重一點會直接約談離職」。