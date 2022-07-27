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桑達將誕生！關鍵不在「這顆」　重點影響曝光

記者陳俊宏／台北報導

「桑達」將誕生！中央氣象局預估，位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，今天（27日）晚間或周四白天增強成輕度颱風。對此，氣象專家賈新興提醒，重點不是這顆颱風的影響。

（圖／氣象局）

▲熱帶低壓目前位於關島西北方海面。（圖／氣象局）

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賈新興在臉書說，他周二提到要留意下周二、下周三低氣壓的影響，不是「這顆」喔，是它北上後整個季風槽內的小低壓。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，關島附近有熱帶性低氣壓生成，快的話未來24小時就有機會增強為今年第5號颱風桑達，預估未來會往西北移動接近琉球群島，後續轉偏西移動進入東海，以目前的路徑來看，直接影響台灣的機會低，暫時不需要太過擔心，持續關注就可以了。

▼最新熱帶低壓路徑預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

歐宗學表示，不過，它所屬的大範圍低壓帶環境，會逐漸接近台灣帶來環境風向的變化，周四就會受到低壓帶外圍偏北至東北風的影響，天氣型態變化還不大，仍是以山區午後雷陣雨影響為主，不過熱區會比較偏向中南部。

歐宗學提醒，周五以後由於低壓帶的中心接近台灣，環境的水氣增多，整體的不穩定程度也會提高，北部、東半部等迎風面地區降雨時間不限於午後，不定時有局部短暫陣雨影響機會；中南部地區除了午後雷陣雨以外，夜間至清晨也可能有局部雨勢。

歐宗學分析，尤其周末到下周前期，整個低壓帶可能會往西移動通過台灣，各地降雨機率都會提高不少，不過目前的預報不確定性仍相當高，還需要持續追蹤觀察。

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，位於關島西北方海面的熱帶性低氣壓，預估今晚或周四白天增強成輕度颱風，將往西北移動在華中沿海附近登陸，對台灣影響不是那麼明顯，但會間接帶來低壓帶水氣；下周二起低壓帶影響台灣，天氣最不穩定，屆時中南部和東半部整天有不定時短暫陣雨或雷雨，北部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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