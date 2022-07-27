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不忍了！傳余正煌出面澄清論文抄襲林智堅　台大回應曝光

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林智堅碩論涉及抄襲爭議，台大已組成審定委員會。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成審定委員會，外傳今（27日）天開會，有媒體報導事件主角之一的余正煌將親自說明，為論文疑點辯護；台大表示，審定會是獨立進行且過程保密，校方沒有回應。

林智堅論文抄襲爭議延燒，許多藍營政治人物與名嘴紛紛提出相關內容質疑有違學術倫理，甚至與台大國發所碩士生余正煌論文中引用的民調相同。林智堅日前召開記者會反擊，強調「絕對經得起考驗」，還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

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外傳台大今天召開審定委員會，林智堅及其指導教授、國安局長陳明通都不會出席。有媒體報導，目前在法務部調查局新竹市調站擔任調查員的余正煌，將出席審定委員會，為自己辯護。

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲林智堅涉及抄襲爭議，傳出台大審定委員會今天開會，余正煌將出席為自己辯護。（圖／記者許敏溶攝）

爭議爆發之初，陳明通指先有林智堅的研究和資料，才有余正煌的論文寫作，還要感謝林智堅不藏私，願意分享資料給學長余正煌；陳明通日前更提到，在徵得余的指導教授同意下，以口試委員身分指導余正煌研究計畫寫作，時間大約從2016年1月開始，晚於他指導林智堅的論文寫作。

有關今天有無舉辦審定會、余正煌是否出席，台大表示，審定會是獨立進行且過程保密，相關報導校方沒有回應。

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