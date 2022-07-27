女獨自遊瑪家鄉排雲瀑布迷途　救援人員靠三招2小時內救援

▲屏東縣政府消防局人員瑪家排雲瀑布救援 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名女遊客耳聞屏東縣瑪家鄉的排雲瀑布景色十分美麗壯觀，獨自前往遊玩卻迷途，向消防局求助，消防人員出動大批人車前往救援，透過手機定位及她描述附近景觀，並一再叮嚀她不要移動位置，經近2小時找到她，順利護送下山。

這名56歲女性遊客報案時表示，因耳聞瑪家鄉的排雲瀑布景色十分美麗壯觀，便決定獨自一人前往該瀑布遊玩，殊不知在途中卻驚覺迷途，便立即撥電話向119報案請求協助。

消防局於15時06分接獲報案後，便立即派遣轄區瑪家分隊、第一大隊、特搜大隊等單位共8車21人前往救援；由第一大隊副大隊長楊景雄帶隊指揮展開搜救，在搜救過程中，除了引導迷途民眾將座標傳予消防人員判斷外，也沿路以電話通話方式安撫迷途者切勿繼續移動，或詢問附近有無明顯景物物，來確認迷途民眾的位置與狀況。

在搜救過程，結束山林工作正準備返家的排灣村前村長金天光，得知有民眾於山區迷途後，也義不容辭的加入搜救的行列。最後靠著迷途民眾提供的座標，還有她對於附近景物的描述後，終於在17時許被金前村長及搜救人員發現，她表示自己的身體並無大礙，只是因為迷失了方向，擔心會發生不測便請求消防人員協助，化解了這場秘境旅遊迷途的危機。

消防局呼籲，民眾從事登山活動若不幸發生迷途時，應立刻停止行動且留置原地或附近安全處，並謹記S.T.O.P.原則，S(Stop停下來)、T(Think思考)、O(Observe觀察)、P(Plan計畫)，或在通訊許可的情況下遵循消防人員的引導，確保快樂出門、平安回家。