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南韓「日增近10萬例」　BA.5飆過半！8月公布改版疫苗接種計畫

▲▼ 南韓疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓26日通報近10萬例確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠疫情回溫，26日通報新增9.9萬起確診個案，時隔3個月單日確診數再度逼近10萬，若加上境外移入個案，Omicron亞變種BA.5實際上已經成為主流毒株。防疫當局將於8月底公布下一輪疫苗接種計畫，預計開打改良版疫苗。

《韓聯社》報導，根據中央防疫對策本部，南韓截至26日午夜的24小時內共新增9萬9327人確診，較前日的3.5萬例大幅增加，創下4月20日至今97天以來最高紀錄，為一周前的1.35倍。隨著疫情再度爆發，危重症患者也持續增加，26日共有168例，為54天來新高，達到一周前的1.84倍，死亡數則維持前日的17例。

根據統計，南韓7月第三周本土病例中，BA.5佔整體的49.1%，較前一周的47.2%有所上升。BA.5傳染性及免疫逃脫能力較強，今年5月12日首度在南韓被發現，檢出率節節攀升，境外移入個案檢出率更高達73.3%。

若本土及境外個案皆納入計算，南韓BA.5檢出率突破5成，來到56.3%，實際上已成為主流毒株。但南韓防疫當局對主流毒株的定義為佔本土個案5成以上，因此目前尚未正式宣布。

另一方面，南韓疾病管理廳25日宣布，將於8月底發表改良版新冠疫苗接種計畫，目前正檢視其效果、安全性及開打時間等。改良版疫苗指的是各大藥廠針對Omicron病毒所研發的次世代疫苗，現有疫苗雖能對抗Omicron重症及死亡，但改良版疫苗對於預防感染本身的效果預期將會更佳。

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