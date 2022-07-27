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斷網＋列印等3小時快發瘋！Aruba網路系統解救設計公司

▲▼鉅晶國際Aruba Instant On AP使用公司採訪拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲「蘿德創意有限公司」業務經理潘鴻政（左）和專員楊采樺（右）表示，公司發展視覺設計、行銷等項目，工作相當倚賴網路，但先前經常斷網讓員工不堪其擾，近期更換「Aruba網路系統」後，網路總算有了大幅改善。（圖／記者周宸亘攝，下同）

科技中心／綜合報導

大量的圖庫、網頁、參考資料搜尋，對一群設計創作工作者而言是日常；但伴隨著時間壓力，以及突然湧現的靈感需立即被挖掘，網路的流量、使用速度就相對重要，隨著搜尋時間的流逝，無疑就是抹煞創意的劊子手！

身為設計工作者，往往提案總是會幾經編修，來來回回的修改版本，電腦也因為同步連網需求，燙到像火在燒，甚至一個當機沒存到檔，努力瞬間歸零；為了擬定企劃案，連結外網搜集資料，但卻沒有順暢的網路作為後盾，進度條慢得好像時空被按下了靜止鍵；趕著去跟客戶開會，偏偏印表機連線不穩，準備報告的圖文印不完，眼看時間分秒在流失，焦慮如熱鍋上的螞蟻，這些苦「蘿德創意有限公司」的同仁各個都有切身之痛！

「蘿德創意有限公司」是一家提供活動需求的多元性整合服務公司，主要業務有活動發想、視覺、空間設計、場地佈置、活動執行、禮品規劃甚至到重要典禮、婚宴等的規畫，平時工作上需要大量的資料搜尋、企劃提案修改等，仰賴網路的程度可想而知，業務經理潘鴻政語重心長的說「公司裡的每個人都是網路重度使用者。」多數員工使用無線網路工作，礙於辦公室為狹長型空間，網路訊號容易受阻，導致常常出現網路不順而且網速慢的問題，甚至會經常性直接斷網，工作起來非常卡頓，讓員工們苦不堪言；尋求電信業者協助排除網路障礙，得到必須換有線網路的建議，不僅需要一筆可觀的支出，還因為要牽線可能影響員工們的作業。

▲▼鉅晶國際Aruba Instant On AP使用公司採訪拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲「蘿德創意有限公司」辦公室空間為相當狹長，導致過去無線網路常受到阻隔而訊號不良。

身為苦主之一的業務專員楊采樺說明，因為要審閱樣本或修改企劃書，她需要大量列印，但辦公室原先使用不同品牌的Wi-Fi分享器，因不同網段不同帳號，列印時，還需要切換不同帳號，操作上十分麻煩，一份30頁企劃書檔案列印，都要花上2～3小時才能完成，事倍功半的工作效率，也影響了工作品質！為了徹底解決網路問題，在評估過空間大小和使用需求後，選擇了「Aruba Instant On系列」，安裝後立即感受到效果，員工們再也不用眉頭深鎖的埋頭苦幹。

「蘿德創意有限公司」選擇導入的是「Aruba Instant On Ap11」，只需要一台機台和一條供電線，簡單的組合他們能自行安裝，為了網路訊號能更完整覆蓋整個狹長型又有隔間的辦公室，分別在入口處和空間中段的天花板上各裝置一台，純白的機身不只點綴裝潢、完美融入辦公室風格中，使用後不論走到哪裡網路都非常穩定，就連地下室也都收得到訊號了；且即使安裝兩台，不同AP之間能自動連動， 擺脫過去一進廁所或是拐過轉角，訊號就需要重新連結而收訊不好的窘況。

▲▼鉅晶國際Aruba Instant On AP使用公司採訪拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲「Aruba Instant On系統」安裝相當簡單，蘿德創意有限公司員工按照步驟便自行安裝成功，若有任何問題也能迅速聯繫網路業者前來協助。

潘鴻政和楊采樺表示，由於公司沒有專精於網路領域的工程師，因此在採購路由器時的一大重點，就是希望簡單好上手的操作方式；「Aruba Instant On Ap11」提供的APP安全系統支援繁體中文，設計介面簡潔、操作直覺，只要透過手機打開APP就能隨時檢查每一台連線裝置的網路使用狀況，良好運作時會標示綠色圈圈，不穩或出現問題則顯示紅色圈圈，讓人一目了然，設備斷線時系統還會發警告訊息至手機，提醒用戶即時檢查處理。

▲▼鉅晶國際Aruba Instant On AP使用公司採訪拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲APP提供相當完整的網路資訊供管理者使用，像是可即時每台連線裝置的連網狀態，顏色標示方式相當清楚易懂。

APP還能查看每台裝置連線多久、上傳下載的影音類別等詳細的網路使用資訊，讓兩人笑說上班摸魚追劇可是會被抓包的。還能透過APP發現惡意網站，並進一步封鎖處理，若是出現非網域的使用者偷用自家網路時也能立即斷網踢出，非常輕鬆方便管理；亦可設定網路連線時間，像是僅在上班時間開放、下班後就關閉，這些功能不僅非常適合小型新創公司，也適用於咖啡廳等多人需要連線使用Wi-Fi的店家，以及家用，例如父母能協助孩子管理上網時間，也能了解流量使用狀況。

▲▼鉅晶國際Aruba Instant On AP使用公司採訪拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲APP直覺式的操作介面，讓一般民眾也能輕鬆管理網路。

最有感的莫過於換上「Aruba Instant On Ap11」後，網路連線變得相當穩定，所有裝置自動連線，無須再手動切換帳號，業務專員楊采樺笑說，「不誇張，現在咻咻咻5分鐘內就印好了！」業務經理潘鴻政補充，先前疫情升級時，與客戶改採視訊開會，卻發生畫面lag跑不動、斷網等狀況，拉高溝通成本，但現在再也沒出現過斷網情況。

業務經理潘鴻政表示，公司另外添置Aruba Instant On Switch1930 8Port POE交換器，多個網路孔能連結如AP、NAS、印表機或CCTV，也能再外接擴充，提前因應未來越來越多需要支援網路供電的設備，搭配「Aruba Instant On」系列，更換後至今，公司上上下下所有人全都對「Aruba Instant On系列」的品質讚不絕口，網路變順讓心情跟著舒暢起來，工作更有動力。

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