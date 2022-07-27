天池洽公逗留啞口遭勸離　公務員和友人不甩！林管處回應了

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

中斷13年的南橫公路在今年5月1日通車後，隨即吸引大批民眾前往重溫美景，不過由於南橫公路地質脆弱，公路局有條件開放，要求每日下午5點過後梅山至向陽路段必需全線淨空，未料卻爆出有民車23日持通行證自梅山口前往嘉義林管處天池分站探望友人，在啞口平台逗留時間超過管制時間，遭保全勸離卻囂張拒絕！

▲南橫公路中斷13年首度全線開通後，即有條件限制民眾進入，未料林管處卻被爆出，有同仁友人於管制時間內逗留啞口平台被勸離，卻囂張拒絕。（圖／示意圖，與本案無關／記者翁伊森翻攝）



南橫公路梅山至向陽路段2009年因八八風災中斷後，終於在今年5月1日有條件全線開通，規定用路人每日下午5點後，梅山至向陽路段需全線淨空，未料有遊客超過管制時間仍在啞口平台處逗留，經保全上前勸離，還囂張拿出通行證拒絕離開。

▲南橫公路今年5月1日起，梅山至向陽路段全面開通，吸引不少民眾前往一覽美景。（圖／記者翁伊森翻攝）



經相關局處調查後，發現該通行證為嘉義縣林管處所申請，目的為「洽辦天池業務」，通行起訖時間為7月23日上午8時起至24日下午5時止，限定行駛路線則為梅山口至啞口路段。

嘉義林管處對此回應，經查後為天池分站同仁友人前往天池探視同仁，卻在下午5點過後仍在啞口平台逗留，遭保全上前勸離後仍拒絕離開，因而引爆爭議。

▲南橫公路。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義林管處副處長李定忠指出，南橫公路5月1日開通後，便規定民眾下午5點前一定要離開，但7月23日卻傳出，林管處天池分站的同仁在下午5點多還和朋友在關山啞口停車場遊憩等相關情形，經公路局保全公司勸離後還拒絕離開，造成保全公司的管理不便，讓他們感到相當遺憾，後續也將對當事同仁進行調查，如調查屬實將進行議處。

李定忠也表示，針對此次事件，嘉義林管處後續也會強化內部管理，要求同仁針對公路局之相關規定，務必嚴格遵守，避免類似事件再度上演。

▲嘉義林管處副處長李定忠。（圖／記者翁伊森翻攝）