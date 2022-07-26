有閒錢要先「買新車vs.換新家電」　網友回答一面倒

▲網友發問，有閒錢要先「換新車vs.換新家電」。（示意圖／達志影像）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人存款到一定金額或擁有大量閒置資金時，可能會考慮投資或買房買車，又或是添購家電改善生活品質。一名網友日前發問，他目前手上有一筆資金，要先換約200萬的汽車，還是購買免治馬桶、洗碗機及新冷氣，提高生活品質，沒想到網友答案竟一面倒。

原PO在批踢踢表示，他最近想換一輛約200元左右的新車，但家人認為汽車每天頂多開1至2小時，沒有必要花那麼多錢買，在預算有限的前提下應該先買家電，像是把家中的馬桶全換為免治馬桶、安裝一台洗碗機，舊冷氣全部換新等，因此想詢問廣大網友「應該先把錢用在哪一邊呢？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，多數網友認為應該先買家電，「家裡的優先沒錯，而且很久才需要換。車子三五年你就嫌棄了」、「冷氣跟免治馬桶必換」、「只有一筆預算的時候，建議先從家電下手，畢竟待在房子的時間很久」、「我家自動馬桶、 蒸爐、烤箱、洗碗機、水波爐全都有，你參考」、「預算只有這樣的話，當然是先家電」。

也有網友建議，「先買家電，剩下足夠再買車」、「100萬買家電可以買超多，剩下買車用貸款啊」、「50萬買家電，然後買150萬的新車，真的想買200萬以上的，可以再存啊」、「免治馬桶才10萬，加起來20萬內可以搞定，還有180萬可以換車，也許存個半年又有200萬了」。

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