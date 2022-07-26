越南泡麵驗出致癌物！　美廉社：進口1116公斤已全數退運銷毀

▲越南泡麵驗出國內並未核准使用的農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

文／中央社

食藥署今天公布，三商家購股份有限公司自越南進口JINRO RAMENJINRO杯麵（韓式牛肉風味），檢出未核准農藥環氧乙烷，1116公斤遭邊境攔截，全數退運銷毀。

食藥署今天公布最新邊境檢驗違規名單，共有10款容器和食品遭退運銷毀。

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根據違規名單，三商家購股份有限公司從越南進口的「JINRO RAMENJINRO杯麵－韓式牛肉風味62G」，配料包中檢出殘留未核准農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide）63.729ppm，共1116公斤全數遭退運銷毀。

自新加坡進口的冷凍魚頭則是檢出重金屬甲基汞超標，42公斤遭退運銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，這2家業者都是6個月內第一次違規，未來針對業者從同產地進口的同類型產品，都將提高抽驗比率為20%到50%。

自中國進口的儲米桶則是沒有通過溶出試驗，80公斤遭退運銷毀。陳慶裕說，這個業者是第一次違規，由於先前也有其他業者從中國進口的同材質儲米桶違規，因此自4月起已採取百分百逐批抽驗。

另外，還有從智利、泰國、日本、越南、澳大利亞、韓國、土耳其等國家進口的鮮蘋果、蘆筍、櫻桃、金枕頭（榴槤）、高粱、洋蔥和冷凍草莓等農產，都被檢出農藥殘留含量不符規定，全數退運銷毀。

由於美廉社為三商家購有限公司旗下之連鎖社區型民生消費零售通路，對此，美廉社回應表示，目前食藥署驗出有疑慮的商品，已整批退運未流入市面，請民眾安心。