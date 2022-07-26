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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

深綠教授不忍了！怒揭「停賽真相」　曝球星皮肉傷：小題大作

▲▼ 。（圖／翻攝自林智堅、蔡英文臉書）

▲12億新竹棒球場爭議未平，林智堅26日深夜再度發文道歉 。（合成圖／翻攝自林智堅、蔡英文臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹棒球場斥資12億重金改建風光重啟，不料卻爆出多名球員因場地問題受傷、場內設施遭球迷詬病等負評，引發外界高度關注。對此，自稱旅美教授的網路匿名粉專「翁達瑞」認為停賽原因不單純，直言三起球員受傷事件都是「皮肉之痛」且很難跟球場扯上關係。

「翁達瑞」今26日在臉書以「職棒球員工會停賽的真相」為題發文表示，新竹棒球場風光重啟後，被「挑剔」出許多施工問題，還傳出試營運的兩場比賽有三位球員受傷。為保護球員的安全，「中華」職棒的球員工會宣佈暫時停賽，停賽的消息出來後，輿論整個炸鍋，從球迷到名嘴，紛紛要林智堅負責，但無人質疑球員工會的停賽決策。

「翁達瑞」分析指出，員工會的停賽聲明只有「暫時停賽安全優先」八個字，沒有細節的說明，媒體報導的標題聳動，宣稱球場「狂出包」，兩天就有三位球員受傷，追查球員受傷後的細節為：張祐銘在跑壘過程中跌倒、劉基鴻處理滾地球時傷到手指、林哲瑄在飛撲接球時左肩挫傷。

▲新竹棒球場。（圖／新竹市府提供）

▲新竹棒球場爭議不斷。（圖／新竹市府提供）

「翁達瑞」認為，這三起球員受傷事件看起來不嚴重，都是運動常見的皮肉之痛，而且很難跟球場扯上關係，球員跑壘跌倒不會只發生在新竹棒球場。

「翁達瑞」表示，球員工會因爲三起受傷事件宣布停賽，這個決定極不尋常，他認為會宣布停賽的原因為，「三位球員的傷勢輕微，顯然停賽的原因不在傷勢，而是『兩天三位』的數字太嚇人、兩天三位的驚人數字只出現在新竹球場，所以必須停賽避免更多球員受傷。」

「我從未聽說美國職棒的球員工會因球場安全疑慮宣佈停賽。」他強調，中華職棒兩場比賽有三位球員遭受皮肉之傷，球員工會就宣布停賽，美國職棒每場比賽有四到八位球員受傷不能出賽，球員工會卻從未宣布停賽。若不是美國職棒漠視球員安全，那就是「中華」職棒小題大作。我的答案是「中華」職棒的球員工會小題大作，而且背後有不良的政治動機。

「翁達瑞」解釋，新竹棒球場的改建是民進黨的政績，有助於年底的縣市長選情，國民黨眼紅，於是複製當年抹黑高鐵為「廢鐵」的手法，試圖把民進黨的「政績」顛倒為「弊案」。國民黨知道這樣的顛倒是非不容易得逞，因為棒球場不像高鐵那麼複雜。就算球場施工有瑕疵，也很容易補救，而且不像高鐵有重大意外的疑慮。

▲▼ 。（圖／翻攝自林智堅、蔡英文臉書）

▲新竹棒球場首場開幕戰，總統蔡英文、蔡其昌、林智堅等人出席觀戰 。（圖／翻攝自林智堅、蔡英文臉書）

「翁達瑞」說，要成功抹黑新竹棒球場，唯一的方法就是讓球迷心疼球員受傷，而且是場地不良所造成。他認為，這個「小題大作」的角色最適合由球員工會來扮演，何況工會幹部本來就是國民黨的自己人。

「翁達瑞」文末表示，新竹棒球場重啟後的兩場球賽，只有三位球員遭受皮肉之傷。在棒球賽，這是稀鬆平常的事，而且跟場地扯不上關係，更沒有暫時停賽的必要。為了抹黑新竹棒球場，「中華」職棒的球員工會竟然大張旗鼓宣布停賽。講白一點，停賽是為了政治鬥爭，不惜傷害球迷的感情、打擊球員的士氣、減損球團的收入，擾亂媒體的轉播。

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