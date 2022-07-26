釣魚網站最愛冒用品牌前十名出爐　這個社交平台最危險

▲釣魚網站使用知名品牌名義欺騙用戶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

許多網路釣魚的不法份子都會偽造知名品牌，讓用戶信任之後再獲取個資或是盜用帳號等等，資安公司Check Point也發布相關報告，盤點最容易被盜用的品牌，其中，社交平台LinkedIn得到冠軍。

報告指出，在 4 月、5 月和 6 月，觀察到社交媒體平台 LinkedIn 在第一季首次進入排名後，漸漸越來越多釣魚網站使用，從第一季度的 52% 下降到第二季的 45%，這突顯可信社交媒體平台用戶面臨持續風險。

被利用的技術家喻戶曉的公司中為微軟，佔所有品牌網絡釣魚嘗試的 13%，是上一季度的兩倍多，並將 DHL 以 12% 的比例排在第三位。一些進入前 10 名的新品牌包括愛迪達、Adobe和匯豐銀行。

LinkedIn 的網絡釣魚活動模仿專業社交媒體平台的通訊方式，使用惡意電子郵件，標題可能為「你本週出現了 8 次搜索」或「你有一條新消息」等，儘管看起來來自 LinkedIn，但使用的電子郵件地址與該品牌的電子郵件地址完全不同。

此外，最容易被盜用的品牌前10包含，LinkedIn 45％、Microsoft 13％、DHL 12％、Amazon 9％ 、Apple 3％ 、Adidas 2％、Google 1％、Netflix 1％、Adobe 1％、匯豐銀行HSBC 1％。