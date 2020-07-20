「我不敢相信是你？」釣魚網站臉書瘋傳　自保靠這4招

▲臉書即時通訊服務Messenger，近期又開始有釣魚網站傳播。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

釣魚網站猖獗，傳播方式往往換湯不換藥。近期有許多民眾反映，在Facebook Messenger上收到朋友傳的訊息，寫著「我不敢相信是你」或「是你？」，並附帶著一支縮圖為YouTube的影片。連結會將用戶導入至一個臉書的私密社團並要求用戶再次輸入帳號密碼，若用戶乖乖輸入，則將導致帳密外流。

釣魚網站詐騙用戶個資的案例層出不窮，近期，「我不敢相信是你」就是釣魚網站的新花樣。事實上，釣魚網站並不會使用戶的設備中毒或馬上被盜用帳號，即便是不小心點入連結，也不會怎麼樣，除非用戶進一步輸入帳號密碼，畢竟釣魚網站的主要目的是騙取用戶輸入帳號密碼，並盜取用戶帳號及個資。

為避免受到網路釣魚的攻擊，用戶可注意以下事項：

留意可疑的電子郵件或訊息

• 如果有人發送訊息向你索取金錢、表示要贈送你禮物，或者威脅要刪除或封鎖你的臉書帳號，請不要輕易相信。

• 臉書若將和你帳號相關的電子郵件發送給你，絕對是來自fb.com、facebook.com或facebookmail.com。

絕不點擊可疑連結

• 如果收到到自稱是由臉書發送的可疑電子郵件或訊息，請不要點擊其中任何連結或附件。

絕不回應此類連結

• 若有訊息索要密碼、身分證字號或信用卡資訊，請勿回覆。

接收警告

• 接收不明登入的警告並開啟雙重驗證，以提高帳號安全性。

若用戶發覺自己可能已成為網路釣魚的受害者，可先確認自己是否還能順利登入帳號，仍可登入者建議盡快重設密碼，並登出所有非自己所有的裝置；若無法登入或顯示用戶名稱或密碼失效時，則可透過臉書的機制嘗試恢復帳號。

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