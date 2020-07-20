　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「我不敢相信是你？」釣魚網站臉書瘋傳　自保靠這4招

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

臉書審核發文內容其實有一套規範。（圖／路透社）

▲臉書即時通訊服務Messenger，近期又開始有釣魚網站傳播。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

釣魚網站猖獗，傳播方式往往換湯不換藥。近期有許多民眾反映，在Facebook Messenger上收到朋友傳的訊息，寫著「我不敢相信是你」或「是你？」，並附帶著一支縮圖為YouTube的影片。連結會將用戶導入至一個臉書的私密社團並要求用戶再次輸入帳號密碼，若用戶乖乖輸入，則將導致帳密外流。

釣魚網站詐騙用戶個資的案例層出不窮，近期，「我不敢相信是你」就是釣魚網站的新花樣。事實上，釣魚網站並不會使用戶的設備中毒或馬上被盜用帳號，即便是不小心點入連結，也不會怎麼樣，除非用戶進一步輸入帳號密碼，畢竟釣魚網站的主要目的是騙取用戶輸入帳號密碼，並盜取用戶帳號及個資。

為避免受到網路釣魚的攻擊，用戶可注意以下事項：

留意可疑的電子郵件或訊息
• 如果有人發送訊息向你索取金錢、表示要贈送你禮物，或者威脅要刪除或封鎖你的臉書帳號，請不要輕易相信。
• 臉書若將和你帳號相關的電子郵件發送給你，絕對是來自fb.com、facebook.com或facebookmail.com。

絕不點擊可疑連結
• 如果收到到自稱是由臉書發送的可疑電子郵件或訊息，請不要點擊其中任何連結或附件。

絕不回應此類連結
• 若有訊息索要密碼、身分證字號或信用卡資訊，請勿回覆。

接收警告
• 接收不明登入的警告並開啟雙重驗證，以提高帳號安全性。

若用戶發覺自己可能已成為網路釣魚的受害者，可先確認自己是否還能順利登入帳號，仍可登入者建議盡快重設密碼，並登出所有非自己所有的裝置；若無法登入或顯示用戶名稱或密碼失效時，則可透過臉書的機制嘗試恢復帳號。

不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣

ET快訊
初次諮詢！律師事務所激戰人妻　搞大肚子下場慘了
快訊／「動滋券」網站不卡了！　民眾可開始登記
南投4星民宿偷拍攝影師「現身爆哭」！70歲爸鞠躬扛責：我教導
威力彩20.8億！　手氣最旺「四星座」你上榜了嗎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果再爆新專利！　Apple Pencil可直接從現實世界採集顏色

OPPO體驗店也要振興一下！7/24起推出「振」中你「興」優惠

「我不敢相信是你？」釣魚網站臉書瘋傳　自保靠這4招

Zoom宣布與Formula 1攜手　推出首次虛擬Paddock Club合作

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

不愧是鐵肺！鄧紫棋狂飆14秒超強高音　加碼合作郎朗、周震南《Fly Away》

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

蘋果再爆新專利！　Apple Pencil可直接從現實世界採集顏色

OPPO體驗店也要振興一下！7/24起推出「振」中你「興」優惠

「我不敢相信是你？」釣魚網站臉書瘋傳　自保靠這4招

Zoom宣布與Formula 1攜手　推出首次虛擬Paddock Club合作

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔　眼鏡蛇3天前才光顧

這！就是美女／在球場遠遠的就能「抓住」你目光　無人能敵的曲曲C引力

中職／又一位金馬明星！謝欣穎為動紫趴開球

日入百萬越南女神Fanny受邀為東森集團開講社群經營祕訣

動滋網不卡了！已有12萬人申請完成　體育署強調登記抽籤「非先搶先贏」

大陸新增確診數低於日本、新加坡！台大喊話政府：沒禁止陸生返台必要

國民黨轟陳瑩「不在場投票」有瑕疵　立法院將成立調查小組釐清

【廣編】8成媽媽沒自己時間、5成不敢做夢！白蘭號召全家應援計畫

這4天2人行1人半價！YKNK club新燒肉套餐上市　用三倍券也有4人行1人免費

農遊券「需跨區使用」被狂酸！中籤幸運兒秒破解...網看傻：根本多餘

3C家電熱門新聞

三倍券家電優惠攻略　買洗衣機送冰箱

2020年iPad Air更高級更便宜！　蘋果改走平價、高CP路線

蘋果認了iPhone「吃電」問題！　官方揭示澆熄災情的唯一解方

拿「黃牛」沒輒！　任天堂揭二代switch發展重點、承諾穩定產能

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

蘋果、索尼、谷歌旗艦機拍照技巧

蘋果再爆新專利！　Apple Pencil可直接從現實世界採集顏色

小米手環5、4C不到千元就可迎接夏日運動生活

蘋果經銷商三倍券、開學優惠開跑

緊接iOS 13.6釋出watchOS 6.2.8更新！　Series 5加入「CarKey」

iPhone 6s升級iOS 14有亮點！　「意外流暢」有望再戰一年

STUDIO A振興券優惠來了

3C達人5招教你破解山寨AirPods

更多熱門

相關新聞

救回上百FB粉專「幕後神人」曝光！

救回上百FB粉專「幕後神人」曝光！

名人粉絲專頁被盜用的情況層出不窮，前段時間《在不瘋狂就等死》超過180萬粉絲的專頁也出狀況，讓成員急得不得了，好在遇到神人出手相助，最終順利落幕，而這個幕後功臣就是直播主「丟丟妹」的經紀人謝時雨。

網狂轟警放縱「遮車牌聖地」　十全路奇景笑掉大牙

網狂轟警放縱「遮車牌聖地」　十全路奇景笑掉大牙

柯P「看棒球很無聊」　3年前發文自打臉

柯P「看棒球很無聊」　3年前發文自打臉

追奇震撼宣告：關閉8萬粉臉書

追奇震撼宣告：關閉8萬粉臉書

Messenger新增「螢幕共享」功能！　最多可同時與16人視訊共享螢幕

Messenger新增「螢幕共享」功能！　最多可同時與16人視訊共享螢幕

關鍵字：

臉書Messenger釣魚網站

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

陳小春被狂罵半年不忍了！

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

20日零時起「500元動滋券」開放登記！

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面