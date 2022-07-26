幼兒莫德納接種率6.6%！　莊人祥：打到50％才考慮再開放邊境

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增2萬4790例本土病例，另增281例境外移入，中、重症個案雙創70天以來新低，但仍增加2例MIS-C個案。指揮中心發言人莊人祥表示，5歲以下幼兒莫德納昨日接種5250人次，累計5萬2584人次接種，佔該年齡層人口比6.6%，若接種率達到50%以上，才會進一步考慮邊境開放。

指揮中心公布最新疫苗接種統計，昨日共接種2萬9599人次，第一劑接種率91.7%、第二劑85.7％，另外，第一劑追加劑71.2%、第二次追加劑接種率6.2%。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日又曾2名兒童中重症，分別為2歲與5歲男童，均無慢性病史，確診1個多月後出現發燒、紅眼等症狀，診斷疑似MIS-C轉院，目前都於一般病房治療中。截至今日兒童重症累計120例，以55例屬於MIS-C最多，另有25例為腦炎，其餘分別為肺炎19例，心肌炎1例，敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例，共病3例。重症個案中有25人死亡。

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羅一鈞表示，近期染疫確診數雖然持續下降，但全年齡層致死率仍有0.18%，每週有2萬多人感染，人流恢復後家長會帶小朋友出遊逛街，除了要防範小朋友的衛生習慣，打疫苗也是有效預防方法，應盡快帶兒童接種一、二劑，提升保護力。

莊人祥表示，目前有26%嬰幼兒感染，剩下74%健康嬰幼兒中，應該要打到50％以上較保險，「這部分請父母還要再努力！」目前各縣市都有隨到隨打站點，呼籲家長盡快帶幼兒接種，提升保護力。