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住宿式機構一週增「1044位住民染疫」　累計逾4.5萬確診！

▲▼指揮中心6/30記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內住宿式機構最新疫情狀況和投藥情形，上週（7/18~7/24）新增372名工作人員和1044位住民確診，從今年1/1累計到7/24，已有45,856為住民確診，送醫致死率約2.67%~2.7%左右，醫療應變組副組長羅一鈞表示，沒有看到增加狀況，投藥率也都維持在93%，分別看各機構都有在7成以上。

羅一鈞說明，這週新增372名工作人員和1044位住民確診，目前累計送醫後死亡1225位，本週新增32位，過去一週跟上週一樣維持在93%，各類機構的投藥率大概有７成以上，護理之家老人福利機構精神照護機構9成以上。

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另外，在篩檢方面，指揮中心上週已宣布住宿式機構定期篩檢延長8/31，針對住民跟工作人員都有每週一次或兩次定期公費篩檢，目前每週篩檢陽性率，不管是工作人員或機構住民，已經連續五週呈現穩定下降。

最近一周統計顯示，機構住民陽性率已經降到1.4%，工作人員陽性率降到1.0%，指揮中心會持續在做這樣的篩檢措施，追蹤陽性率，看看後續有沒有需要再做調整。

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