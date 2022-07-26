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5天4夜考察福岡巨蛋！「林智堅帶23人」名單起底　網傻：懂建設？

▲　新竹市長林智堅訪福岡雅虎巨蛋棒球場，作為新竹市立棒球場重生的參考。（圖／新竹市府提供）

▲當年林智堅考察福岡巨蛋。（圖／新竹市府提供）

網搜小組／劉維榛報導

中職睽違5年重返新竹棒球場，但斥資12億場地卻狂出包，又害得職棒球員受傷，而辭去市長的林智堅也一秒成為砲灰渣。對此，有網友挖出林智堅5年前去日本考察巨蛋的訪查報告，人員名單再度浮出檯面，遭眾人質疑「這名單一個工程、懂運動的都沒有」、「這名單的人回來，懂建設？」

一名網友在PTT的Gossiping板以「去日本考察福岡巨蛋」為標題發文，他表示，「有一群人幾年前到日本考察福岡巨蛋，回來之後整修了舊的棒球場，結果啟用後沒幾天就停賽了」，雖然文章沒有指名道姓，但明顯暗指是林智堅。

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對此，原PO也咋舌拋問，「雖然說都是世界上的棒球強權國家，可是考察了日本球場，怎麼蓋的卻是媲美古巴品質的球場，是不是有什麼誤會？」

文章引發炸樓討論，其中有網友找出2017年「出國報告提要」，原來就是新竹市政府赴日本參訪的考察案，而該頁則是以林智堅為首，帶著另23人去日本福岡市、北九州市、岡山市、香川縣，總共去了5天4夜。

▲▼ 林智堅2017年日本視察報告（圖／翻攝新竹市府網站）

▲▼ 林智堅2017年日本視察報告（圖／翻攝新竹市府網站）

▲▼ 福岡巨蛋考察。（圖／翻攝新竹市府網站）

▲2017年林智堅赴日本考察，跟隨名單曝光。（圖／翻攝新竹市府網站）

考察名單曝光後，底下網友紛紛狂酸，「去日本考察帶了一堆記者去」、「一定是去日本考察的經費不夠啦，行程不夠豪華，考察的成果有限」、「你錯了是去交流」、「146萬/24人，一個人花6萬，真高級」、「沒專業考察幹嘛，是去作秀順便旅遊的」、「去擺拍的，誰跟你考察」「這名單一個工程、懂運動的都沒有」、「是古巴的業餘球場水準」、「這名單的人回來，懂建設？」「不如去農地考察怎麼挑出碎石子」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

針對球場狀況連連，林智堅25日二度向所有球迷朋友致歉，「讓你們失望了」。他強調，請大家多一點信心，近八年來，市府團隊一起努力完成許多城市建設，每年逾千件的工程案件執行，過程中我們也曾經遭遇困難與挫折，但團隊負責任的文化已經養成，直視問題，也不會躲避，然後去改善、去完成。

林智堅也掛保證表示，新竹市政府團隊在第一時間成立改善小組，也將持續與龍來公司、味全龍球團密切合作，同時也會請第三方與球員工會共同監督來改善球場環境。針對大家所關心的球員比賽場地如草皮、球場的養護以及設備調整，也一定會來補強，要符合職業賽事的標準。另外對於觀賽環境的檢討，也會持續調整到符合大家的期待，才會進行驗收付款。

▼林智堅表示，已成立改善小組。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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