「另一半也看走眼！」台南Josh為開箱球場道歉遭酸　高EQ回應曝

▲網紅台南Josh。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

實習記者殷稚雅／綜合報導

新竹棒球場近日由於許多設施出現問題造成爭議，更波及了曾經受邀開箱的網紅台南Josh。他日前便特地針對此事拍攝影片道歉，沒想到卻引來網友留言回應「另一半都能看走眼，更別說那麼大一個球場」。他將此留言分享上臉書，哭笑不得表示「無法反駁」。

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▲台南Josh高EQ回覆留言。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

台南Josh在24日發布的道歉影片中表示，開箱影片確實為業配，不過並未被要求不能說缺點，是因為自身專業不足，才未能發現球場的瑕疵。影片一出，許多網友留言力挺，同時也不乏出現一些酸言酸語。

台南Josh本人就在臉書上分享一則留言，內容是「沒事啦！另一半都能看走眼，更別說那麼大一個球場」，疑似在影射先前的家暴事件。對此，台南Josh自嘲「有夠粗暴，但是我無法反駁！」貼文中大方的回應，也釣出留言的網友本人說道「謝謝Josh的寬宏大量」，更加入頻道會員以示感謝。

▲台南Josh高EQ回覆留言。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

這則貼文也吸引了許多網友留言，其中有網友附和貼文圖片內的留言說道「兩個（另一半、球場）都會讓人受傷！」讓台南Josh忍不住出面回應「 等一下！沒有叫你找共同點啊！」多則高EQ的回覆，讓台南Josh獲得許多人稱讚「這個EQ值無限大吧⋯」「Josh的EQ真高」、「推！跪了你的神EQ，尊敬」。

也有許多人網友留言鼓勵，「Josh是唯一為新竹球場道歉的YouTuber。反而那些拿最多錢的御用網紅，沒有一人出來說聲話。Josh無愧是最用心跟最專業的棒球YouTuber」、「Josh您回應得很棒，請繼續做影片，帶大家愛棒球，謝謝」、「這麼大的球場才看過一次，實在是很難找到所有的缺點，Josh加油！」