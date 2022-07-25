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客怨彈簧床爛「才睡2週就變形」！　他見床墊花紋愣：絕版10年了

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲客人嫌棄床很難睡。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名傢具行員工表示，有客人買了一張雙人彈簧床，才睡兩個禮拜彈簧就變形，該客人睡到腰酸背痛，嫌棄床很爛，因此請原PO以廢棄物處理回收，但是她一見到客人的床立刻就認出，並驚訝直呼「這張床已經絕版10年了！」對此，就有網友笑喊「客人的時間都很謎」。

該名傢具行員工在臉書「爆怨公社」發文，有客人向他抱怨床墊很爛，希望她幫忙處理掉，「他說這張床剛買兩個禮拜，睡到彈簧變形，睡到腰酸背痛」。

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司機將床墊載回店裡，她看到後愣住，原來這張床是她10年前賣的緹花床，「賣了幾張之後這款布就絕版了，他買之後睡到現在也十年了，還跟我說他買了兩個禮拜」、「有時候客人的話真的讓我懷疑人生」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲這是他10年前賣的床。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文曝光掀起討論「這側邊都扁掉了耶」、「怎麼看就像睡2年以上」、「他可能沒說，他兩個禮拜去跳蚤市場買的而已」、「客人用絕版舊床想換新床的概念」、「也許是放了10年，最近2個禮拜剛拿來睡」、「我現在還是睡這塊，應該超過30年了」。

不少網友留言客人詐欺，但原PO解釋，客人人很好，只是講話比較浮誇，至於床為何會塌陷，可能是因為客人的體重目測約100公斤，「他這麼大隻還可以睡10年，這樣只能證明我家的床墊真的超耐用」。她也補充，「這張是非常耐用的緹花，不可能睡兩個禮拜彈簧就崩了，他也沒有凹我也沒說要退，他只是說要我幫他廢棄物處理」。

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