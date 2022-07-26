亂按喇叭警盯上…吹一下酒測值飆5倍！7度被抓推拿師芭比Q了

▲曾男7度酒駕被抓到，酒測值超出標準5倍之多，法官判他須關8個月好好反省。（圖／取自免費圖pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

高雄曾姓男子大白天就喝米酒喝到醉醺醺，甚至還騎車上路，在路上搖搖晃晃又亂按喇叭引來警方注意，將他攔下果然聞到濃濃酒氣，酒測器一吹竟飆到每公升1.30毫克，嚴重超出標準值5倍，而且這還是曾男第7度被抓到酒駕，橋頭地院認為他不知悔改，重判有期徒刑8月。

這名住在高雄的曾姓男子嗜酒成性，先前已有6次被抓到酒駕判決有罪紀錄，但仍然沒在怕，2022年3月15日早上8點就在家開喝，喝到中午後還直接騎機車外出，行駛在路上不但搖搖晃晃、還亂按喇叭而遭警方盯上，將他攔下後聞到身上散發濃厚酒氣，酒測值一吹竟高達1.30毫克，當場依公共危險罪送辦。

橋頭地院調查，曾男這10年間已有6次酒駕前科，這次是第7次被抓到，多次受罰仍未能反省警惕，且誇張的酒測值超出標準0.25毫克的5倍之多，足見其輕視自身與他人的生命身體安全。

惟念他坦承犯行，這次幸未造成他人的傷害，衡量他從事推拿工作、又罹糖尿病，經濟狀況普通，依不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑8月，仍可上訴。

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