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北港朝天宮結緣藏傳佛教50年　全因「白沙屯媽」進香後找到的4個字

達賴喇嘛西藏宗教基金會日前赴朝天宮參拜、贈匾、交換聖像，場面熱鬧。

▲達賴喇嘛西藏宗教基金會日前赴朝天宮參拜、贈匾、交換聖像，場面熱鬧。(圖／鏡週刊提供，下同)

圖、文／鏡週刊

今年7月17日（農曆6月19日）是觀世音菩薩成道紀念日，也是藏傳佛教與雲林北港朝天宮結緣的日子，這天，達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長特別前往朝天宮參拜，並在廟埕廣場舉辦「善緣成就五十年」贈匾儀式，同時開光一尊千手觀音像入朝天宮觀音殿供奉，還分靈一尊媽祖神像回台北藏傳佛教「度母之家」，成為宗教界的盛事。

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這場活動是由台灣岡波聖地解脫教團促成，新北市板橋江子翠潮和社、雲林縣彌勒團協會及北港溪人文關懷協會等單位協辦，北港地方陣頭、社團組織當天在牛墟停車場集合，恭迎達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參及隨行數百信眾，格桑堅參則為朝天宮董事長蔡咏鍀、董事蘇健榮披掛哈達加持，隨即舉行新舊「恩敷宇宙」贈匾儀式。

達賴喇嘛西藏宗教基金會致贈「恩敷宇宙」新匾給北港朝天宮，再續前緣。

▲達賴喇嘛西藏宗教基金會致贈「恩敷宇宙」新匾給北港朝天宮，再續前緣。

儀式結束後，眾人進宮團拜，喇嘛們在三官殿誦《入菩薩行論》致意，並於觀音殿誦《觀音供養文》、開光一尊千手觀音贈予朝天宮；朝天宮住持會茂法師則協助媽祖分靈、刈火聖事，同時恭讀信徒請願名單，燒化於香火爐中，最後在地方社團陣頭帶領下，恭請分靈的天上聖母上轎前往台北。

值得一提的是，達賴喇嘛西藏宗教基金會這次特別委請國立台北藝術大學美術系碩士生、同時也是基隆雷成壇道士的陳柏喻，與藏文書法家古家丞醫師敬題一面新的「恩敷宇宙」匾額贈予朝天宮，做為藏人與台灣宗教界結緣50年的紀念。

本刊調查，朝天宮會發現與藏人結緣50年，起因於今年白沙屯媽祖至北港進香後，朝天宮整理文物，意外找到一面寫有「恩敷宇宙」4個大字的匾額，落款時間為1971年3月、敬獻者為西藏「嘉瑪桑佩將軍」，上方還有用「烏梅體金泥」書寫的2句藏文，文意是願佛教廣弘、願遍地大德，彰顯嘉瑪桑佩對台灣媽祖文化總本山、朝天宮媽祖慈悲的感念，並祝禱媽祖精神廣弘宇宙。

「雲林國家文化記憶庫」記載，嘉瑪桑佩將軍是早年跟隨國民政府來台的藏人領袖，他曾透過中華救助總會協助許多貧困或沒有身分的藏人來台，並在台灣就業、成家，過程中獲時任朝天宮董事長的王吟貴及眾多地方仕紳協助，因此緣故才會敬獻匾額。


【點擊看完整全文】

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