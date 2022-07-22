豬排蛋吐司多夾1物！她好吃到愣住：以為員工餐　網敲碗求店址

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友昨日（21日）在臉書PO文表示，在新北市三峽區一間早餐店點了一份豬排蛋吐司，咬下之後發現裡面竟然夾著一片檸檬口味的餅乾，讓她嚇了一跳，誤以為是吃到員工餐，後來才知道店家是真的會在吐司裡面夾餅乾。文章公開之後，吸引許多網友留言討論，並敲碗求店址，「看起來很好吃」、「有創意」、「增加口感」、「哪一家？我也想嘗嘗」。

▲原PO發現吐司裡面夾著一片餅乾。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，明明點的是豬排蛋吐司，但裡面除了肉片、生菜、酸黃瓜和蘋果片之外，竟然還夾著一片圓形的檸檬餅乾，雖然這樣的搭配挺好吃的，但還是讓她嚇了一跳，「我懷疑是員工餐，我點完後1分鐘就做好了，然後員工有說『這是先做好的，先給妳』。」

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文章公開之後掀起網友討論，大多數人都覺得吐司夾餅乾是很有創意的吃法，紛紛留言敲碗詢問店址，「增加口感」、「有創意」、「蹦出新滋味的概念」、「老闆的愛心」、「看起來很好吃」、「哪一家？我也想嘗嘗」；但也有另一派網友表示無法接受，「麵包中間夾餅乾，換作是我吃到一定翻臉」、「員工的零嘴被客人吃了」、「拿錯了吧，那是員工自己做的員工餐」。

沒想到討論到一半，店家居然現身留言解惑，強調在吐司和漢堡裡面夾一片酥脆餅乾是店內餐點的特色，不是誤把員工餐拿給客人，原PO可以放心食用。原PO後來也更新文章並表示，「店家說不是員工餐，是真的裡面會包餅乾」，因為很喜歡那樣的口感，一試成主顧，之後應該會經常光顧。