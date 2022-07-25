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CNN：FBI調查證實中國製「華為設備」　可破壞美國核武庫通信

▲▼ 華為5G示意圖。（圖／路透）

▲FBI調查證實，中國製華為設備，可破壞美國核武庫通信。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

CNN在23日的獨家報導指出，美國聯邦調查局（FBI）經過多年的調查證實，中國製的華為設備，可以捕獲並且破壞高度受限的美國國防部通信，甚至包括監督使用核武的美國戰略司令部的通信，包括現任和前任國家安全官員在內的十多個消息來源向 CNN 描述了這件事，他們都要求匿名，因為他們沒有被授權公開發言。

根據CNN報導，FBI調查發現，中國製造的華為設備，許多就位於美國中西部農村地區美國軍事基地附近的手機訊號塔上，這情況發生的起源，至少可以追溯到歐巴馬時期。

報導指出，目前尚不清楚情報界是否確定，有任何實際數據被截獲，並從這些通訊塔發送回北京。

熟悉相關領域問題的消息人士稱，從技術角度來看，要證明特定的數據被盜，並發送到海外是非常困難的。 

中國政府強烈否認有任何間諜活動。華為提供給CNN的一份聲明中也否認其設備能夠在分配給國防部的任何通信頻譜中運行。 

▲▼B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲前FBI官員認為，華為可能影響美國的「核三位一體」的指揮和控制能力。（圖／翻攝自美國空軍官網）

一位了解調查情況的前FBI官員表示，「這涉及到我們所做的一些最敏感的事情，這將影響我們對「核三位一體」的指揮和控制能力，如果這有可能被打亂，那將是非常糟糕的一天。」

報導指出，前官員將調查結果描述為一個分水嶺，兩位熟悉此事的消息人士稱，這項調查非常機密，以至於白宮和政府其他部門的一些高級決策者，直到2019年才被告知這件事的存在。

2020 年，國會批准了 19 億美元，用於在美國廣大農村地區移除中國製造的華為和中興「通訊蜂窩」技術。

一位前執法官員和現任美國高級官員表示，在拜登政府於2021年上任後，商務部隨後對華為展開調查，以確定是否需要採取更緊急的行動，將這家中國技術供應商，從美國電信網路中剔除。

根據商務部的調查結果，美國電信營運商可能被迫迅速移除華為設備，否則將面臨罰款或其他處罰。 

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