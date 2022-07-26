觀察7年以為好相處！新婚妻揭婆婆「超噁真面目」：祝她下面癢爆

▲一名女網友抱怨，結婚後婆婆瞬間變樣。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／閔文昱報導

婆媳問題千古難解！一名女網友透露，和男友交往7年期間，認為對方媽媽應該是好相處的婆婆，結果才新婚半個月婆婆卻瞬間變一個樣，不僅對兒子相當偏心，還會在她做家事、煮飯的時候在一旁不斷指手畫腳，甚至還會將沾有女性分泌物的內褲丟進洗衣機和他們夫妻倆的衣服一起洗，讓她相當崩潰，直呼「祝她下面癢到爆！咁，噁心死了」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，婆婆每天都只會準備兒子的早餐，雖然媽媽疼兒子的心可以理解，但婆婆還會刻意隱藏的偷拿給兒子，讓兒子帶去公司吃，「當我瞎了看不到是不是」。另外，原PO每天晚上會把衣服曬好，但隔天早上婆婆收全家人的衣服時，卻都將她的衣服留在曬衣架上。

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▲原PO將衣服曬好後，婆婆卻會刻意將她的衣服獨留在曬衣架上。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO透露，自己是一個滿會做飯的人，也很喜歡在廚房東弄西弄美食，但只要她在廚房煮東西，婆婆就會進來質疑，「這個東西健康嗎？這東西妳是去哪裡買的？不要去那裡買吧！不要煮這種東西改我兒子吃吧！」而她在做家事時，婆婆也會過來指手畫腳，甚至中斷她手中的事，要求應該「要這樣弄、要這樣切、要這樣曬」。

原PO指出，因為不滿婆婆的排外，所以她現在都只洗、曬自己和老公的衣服，不料有時衣服已經洗到剩15分鐘了，婆婆竟會把洗衣機暫停，再將她的衣服、沾有女性分泌物的內褲都直接丟進洗衣機，讓她每次都要把她衣服拿出來重洗，怒轟「雖然很壞，但還是祝她下面癢到爆！咁，噁心死了。」

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「會演的婆婆，我見識過，婚前婚後一個樣，加油」、「一切都是在等妳嫁進來啊」、「媳婦永遠是外人兼壞人」、「叫你老公處理，他如果處理不好你就該深思了。別拖，會出事的」、「7年…不知道是妳婆婆演太好還是妳觀察力太薄弱」。

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