「五五身」有得救！時尚大師傳授夏天顯瘦、腿長穿搭

【企劃特輯】

到了炎熱的夏季，沒有長袖、外套、大衣遮掩，許多女性的身材都現出「原形」，特別是「五五身」比例的身型，更是在夏天吃足苦頭。時尚教授李明川說：「其實你不是比例差，只是不懂穿！」只要抓住幾個訣竅，五五身也能穿出顯瘦、顯高的完美身材。

其實你不是比例差，只是不懂穿搭

要讓身形更好，就必須穿出緊實、修身、拉提的效果，這些效果都可以靠著衣物來改善，李明川分享：「以前女生擔心這種緊身褲外穿，最主要就是怕太貼身，下半身曲線表露無遺。但經過研發，這款藏肉神褲的塑形力不可同日而語，不但可以完美藏肉、還能拉長身形比例，讓下半身顯瘦。」

▲透過明川老師的改造，穿上塑崩未來褲不但身材比例變好且也變得時尚。【官網優惠組】

「石墨烯」促循環、助快燃 塑身兼顧瘦身

以往傳統的塑身褲都是穿在衣物裡，而且在夏季穿著時會特別的悶熱，現在「PP塑崩未來褲」經過不斷改良後，進化成一條可以外穿的時尚運動褲，穿上後不只透氣涼爽、不會有悶熱感，而且還有萬元等級塑身褲的強力雕塑效果；更讓人驚豔的是，因為布料中有石墨烯材質，可以讓微循環效果堤身，光是穿著走路，就能達到慢跑的運動效果，不只塑身還有快燃的效果。

▲石墨烯促進身體微循環，走路就能達到慢跑效果。【EHS東森購物特惠組】

一穿上、就變身！ 用科技訂製完美身型

一條看似普通的運動褲，卻有萬元塑身褲的專業塑型效果，主要是拜先進的紡織科技所賜。「PP塑崩未來褲」腰腹部採用「V型蜂巢編織技術」，利用「隱形束腹」把多餘的腰腹肉內推，可以讓腰腹肉內縮5~8公分。在大腿、臀部的「花托型拉提技術」，能把臀部的線條集中、托高，視覺上讓大腿更延伸；髖部，則有橫紋延伸加壓的設計，讓承受重力的髖部能紓壓、幫助微循環；小腿部分，運用穴位原理，設計點狀的石墨烯按摩熱點，舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感。





「塑崩未來褲」更有型 六款莫蘭迪新色同步上市

除了實用性，「PP塑崩未來褲」也兼顧流行感，除了百搭的經典黑色之外，一口氣又推出六種新色，色調使用的是現在最夯的莫蘭迪色，帶有一點灰調的色系，降低彩度更好搭配，在上半身的顏色選擇上可以更有彈性，即使選擇亮色系也很好搭，適合休閒、運動、居家、工作各種不同的生活場景，是女性夏季時尚、百搭的必備單品。

▲莫蘭迪色系的塑崩未來褲，時尚好搭配，適合各種不同的生活場景。

一件多功能「塑崩未來褲」哪裡買？

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Pu

●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/ZNE6g

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

●各大阿瘦皮鞋門市均有販售：https://www.aso.com.tw/Store

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/lNnF4_Kh1h0