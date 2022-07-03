　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

引爆婆媳大戰全因一條褲？爆怨公社萬人挺媳

▲▼引爆婆媳大戰全因一條褲？爆怨公社萬人挺媳。（圖／業者提供）

 【企劃特輯】

日前，有位網友在「爆怨公社」發表一篇「我真的快被我婆婆搞瘋了」抱怨文，引來萬名網友關注。這位媳婦表示：在生小孩前我的身材算是很好，沒有多餘贅肉的那種，後來當了全職媽媽，每天被孩子跟柴米油鹽醬醋茶包圍著沒空打扮，被婆婆酸「你把自己吃成這樣，阿辰每天在外面工作，妳要小心他認識身材妖嬌的女人就不要妳。」

▲▼引爆婆媳大戰全因一條褲？爆怨公社萬人挺媳。（圖／業者提供）

媳婦體態好、婆婆不順眼

媳婦表示：「還好有一個天使小姑可以讓我傾訴，我把婆婆的惡行惡狀跟小姑抱怨後，小姑跟我坦言其實她生完也是有游泳圈沒消，她只是穿了特殊的褲子讓那團肉藏了起來，後來穿了小姑推薦的褲子，婆婆發現我又開始穿回了以前的緊身衣跟小短褲，沒想到又發作了！「當媽的人了穿那麼貼的衣服，怕人家不知道妳在賣的嗎」媳婦當下被婆婆氣，最後老公決定這個月底前要找到房子搬出去，還和婆婆大吵一架，婆婆卻一哭二鬧怪我搶走她兒子教壞她女兒…」

▲▼引爆婆媳大戰全因一條褲？爆怨公社萬人挺媳。（圖／業者提供）

▲該網友穿了小姑推薦的褲子，順利把肉藏起來引發婆婆不滿。【官網優惠組】

萬名網友挺媳婦　意外釣出神褲

貼文一出吸引上千則留言，一面倒地幫聲援媳婦，不過，卻有更多網友好奇小姑到底推薦了什麼褲子給她，讓她可以迅速穿回緊身衣和小短褲？眼尖的網友發現這款褲子正是去年大賣至今的塑崩褲，今年廠商全新升級成塑崩未來褲，還推出了7種顏色，要滿足各種穿搭需求；塑崩未來褲之所以塑身效果會這麼好是因為特殊的「3D塑型織法」，穿上後可以立刻讓小腹腰圍現縮至少2吋，還可以提高臀部、讓大腿有延伸5~10公分的效果，非常驚人，甚至被稱是「藏肉神褲」。

▲▼引爆婆媳大戰全因一條褲？爆怨公社萬人挺媳。（圖／業者提供） 

▲塑崩未來褲有特殊的3D塑型織法，讓塑身效果極佳，甚至被封為「藏肉神褲」。【momo購物網特惠組】

▲▼引爆婆媳大戰全因一條褲？爆怨公社萬人挺媳。（圖／業者提供）

搶救主婦身材 塑崩褲效果驚人

織品專家指出：這件褲子在臀部、小腹、大腿、腰部、小腿、髖部，用了六種不同的3D體雕科技，可以完美修飾體態，讓肉肉進去、讓曲線出來；腹部重點部位採用「V型蜂巢式編織技術」，可以將腹肉內推，達到收脂體雕的塑型效果，在大腿臀部導入的「拉提技術」，讓大腿修長、臀型更堅挺；在小腿部分，運用穴位原理，設計點狀的石墨烯按摩熱點，舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感，對產後體型無法恢復的主婦們非常有幫助。

▲▼引爆婆媳大戰全因一條褲？爆怨公社萬人挺媳。（圖／業者提供）

擁有3D塑型織法的「藏肉神褲」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7N3
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/F6VSx
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/efbH5055r_w

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
加里山有「迷魂陣」！　消防局認證：進去就走不出來
高雄「移動城堡」又出事！　新崛江熱褲哥亮刀嗆店家
辣妹副總傳「下乳照」撩高層　正宮怒貼公司大門轟淫蕩
崔健奪金曲歌王！《飛狗》到底在唱什麼？　他給答案了
快訊／台灣芒果在澳門「3天2次確診」　農委會回應了
五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　他嚇壞急換房
魚虎進入繁殖期　日月潭「死亡泡泡」卻沒出現
《捍衛戰士》去哪看最爽？　全場推爆1影廳：沒有對手

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

引爆婆媳大戰全因一條褲？爆怨公社萬人挺媳

黑白配太Q！超商X馬來貘最新「白桃霜淇淋」來了　綜合口味必吃

郭婷筠曝甩肉近30公斤　專輯封面終於像本人！

爽嗑1元雞塊、脆薯！8大速食店「超殺優惠」來了　還有炸雞買8送8

只有2個月！拿坡里「炸雞買8送8」　一次爽嗑雞腿+雞翅

今天衝喝！超商「大杯極選美式買1送1」還有2天

全球唯一！　7-11「七龍珠主題店」林口重磅登場

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

引爆婆媳大戰全因一條褲？爆怨公社萬人挺媳

黑白配太Q！超商X馬來貘最新「白桃霜淇淋」來了　綜合口味必吃

郭婷筠曝甩肉近30公斤　專輯封面終於像本人！

爽嗑1元雞塊、脆薯！8大速食店「超殺優惠」來了　還有炸雞買8送8

只有2個月！拿坡里「炸雞買8送8」　一次爽嗑雞腿+雞翅

今天衝喝！超商「大杯極選美式買1送1」還有2天

全球唯一！　7-11「七龍珠主題店」林口重磅登場

BA.5致疫情反彈　日本連4天破2萬確診！東京、大阪較上周增至1.4倍

私校退場教授中年失業「被迫下田、當旅館櫃檯」！　還有人做起傳銷

「沈慧虹」名字多難記？　蔡英文、蘇貞昌都混搭「林智堅」口誤

金蟬要在樹上脫殼？　台南山上花園水道博物館樹葉背後發現蟬蛻親子呼有趣

暑假第一周末小琉球現人潮　警交安稽查未戴安全帽違規最多

新車剩2色可選他問「哪個比較好顧」？網狂列這色缺點：傷超明顯

陳時中傳也不想選台北市長？　黨內向蔡英文、黨中央疾呼加速提名

南韓6月物價漲幅預估恐破6%　糧食能源價格牽動「萬物齊漲」

南投文化園區武德殿費時2年整修　暑假首日重啟邀大小朋友玩陶藝

苗栗加里山有迷魂陣！登山客迷途鬼打牆　靠手機定位獲救

消費熱門新聞

拿坡里「炸雞買8送8」開吃！

郭婷筠曝甩肉近30公斤

8大速食店最新「超殺優惠」懶人包

超商「大杯極選美式買1送1」剩2天

全球唯一！　7-11「七龍珠主題店」林口重磅登場

Sony BRAVIA XR OLED　全系列台灣售價發布

甜美主播逛到失心瘋！「桃園統領廣場」新櫃驚喜開箱

夏天吃當季水果「西北櫻桃」來台正夯

今天就喝！超商限時1天咖啡買7送7

買1送1！速食店「超省優惠券」開吃

超商X馬來貘最新「白桃霜淇淋」來了

揪團搶「免費包棟民宿」！最潮氣泡飲招待粉絲爽玩

今夏最猛「藏肉神褲」問世！

泰Cosplay神人扮炸雞！網驚：超強業配

更多熱門

相關新聞

萬元「石墨烯未來褲」下殺2490元

萬元「石墨烯未來褲」下殺2490元

每個女孩都希望自己能夠看起來更小一號，「Her森森」推出林美秀、吳淡如都愛的「PP波瑟楓妮石墨烯塑崩未來褲」，全新升級版穿起來提臀又顯瘦，兩件組原價19800元、特價只要4980元，等於一件才2490元，能完美修飾下半身，拍照不用修圖也有穠纖合度的線條。

林美秀、吳淡如代言未來褲

林美秀、吳淡如代言未來褲

「未來褲」塑身、推脂、解壓力！讓下半身年輕十歲

「未來褲」塑身、推脂、解壓力！讓下半身年輕十歲

未來褲五種新科技十年內無法超越

未來褲五種新科技十年內無法超越

網友激推「甩肉神物」事半功倍

網友激推「甩肉神物」事半功倍

關鍵字：

速崩褲未來褲

讀者迴響

熱門新聞

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

黃宣認更在意歌王了　罕見放閃女友

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

快訊／南迴公路2大車墜邊坡傷亡不明　驚悚影片曝

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

更多

最夯影音

更多
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面