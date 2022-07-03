引爆婆媳大戰全因一條褲？爆怨公社萬人挺媳

【企劃特輯】

日前，有位網友在「爆怨公社」發表一篇「我真的快被我婆婆搞瘋了」抱怨文，引來萬名網友關注。這位媳婦表示：在生小孩前我的身材算是很好，沒有多餘贅肉的那種，後來當了全職媽媽，每天被孩子跟柴米油鹽醬醋茶包圍著沒空打扮，被婆婆酸「你把自己吃成這樣，阿辰每天在外面工作，妳要小心他認識身材妖嬌的女人就不要妳。」

媳婦體態好、婆婆不順眼

媳婦表示：「還好有一個天使小姑可以讓我傾訴，我把婆婆的惡行惡狀跟小姑抱怨後，小姑跟我坦言其實她生完也是有游泳圈沒消，她只是穿了特殊的褲子讓那團肉藏了起來，後來穿了小姑推薦的褲子，婆婆發現我又開始穿回了以前的緊身衣跟小短褲，沒想到又發作了！「當媽的人了穿那麼貼的衣服，怕人家不知道妳在賣的嗎」媳婦當下被婆婆氣，最後老公決定這個月底前要找到房子搬出去，還和婆婆大吵一架，婆婆卻一哭二鬧怪我搶走她兒子教壞她女兒…」

▲該網友穿了小姑推薦的褲子，順利把肉藏起來引發婆婆不滿。【官網優惠組】

萬名網友挺媳婦 意外釣出神褲

貼文一出吸引上千則留言，一面倒地幫聲援媳婦，不過，卻有更多網友好奇小姑到底推薦了什麼褲子給她，讓她可以迅速穿回緊身衣和小短褲？眼尖的網友發現這款褲子正是去年大賣至今的塑崩褲，今年廠商全新升級成塑崩未來褲，還推出了7種顏色，要滿足各種穿搭需求；塑崩未來褲之所以塑身效果會這麼好是因為特殊的「3D塑型織法」，穿上後可以立刻讓小腹腰圍現縮至少2吋，還可以提高臀部、讓大腿有延伸5~10公分的效果，非常驚人，甚至被稱是「藏肉神褲」。

▲塑崩未來褲有特殊的3D塑型織法，讓塑身效果極佳，甚至被封為「藏肉神褲」。【momo購物網特惠組】

搶救主婦身材 塑崩褲效果驚人

織品專家指出：這件褲子在臀部、小腹、大腿、腰部、小腿、髖部，用了六種不同的3D體雕科技，可以完美修飾體態，讓肉肉進去、讓曲線出來；腹部重點部位採用「V型蜂巢式編織技術」，可以將腹肉內推，達到收脂體雕的塑型效果，在大腿臀部導入的「拉提技術」，讓大腿修長、臀型更堅挺；在小腿部分，運用穴位原理，設計點狀的石墨烯按摩熱點，舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感，對產後體型無法恢復的主婦們非常有幫助。

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