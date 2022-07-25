基隆市民體育活動中心修繕開工　打造青少年網球培訓基地

▲基隆市民體育活動中心修繕開工。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（25日）上午主持基隆市民體育活動中心修繕工程開工典禮，預計將斥資8千多萬元，針對室內網球場地坪、屋頂、機電消防設備等進行更新及前棟公車處建築結構補強，林市長期許工程如期如質完成，讓該處成為北部的青少年網球培育中心。

林右昌說，在市府團隊積極爭取中央補助之下，將投入8128萬餘元辦理市民體育活動中心修繕工程，其中包括立法委員蔡適應居間穿梭協調，獲中央補助4千5百多萬元，另外在本市議員支持下由市府自籌市民體育活動中心的2千多萬元及前棟公車處建築結構補強的1千5百萬元。

▲基隆市長林右主持基隆市民體育活動中心修繕工程開工典禮。

林右昌除了感謝教育處長杜國正全力推動這項修繕工程，也特別肯定體育場在新任場長的率領下，承擔重大的責任，再加上公車處的配合，讓這項工程能夠順利推動；他並強調，接下來才是挑戰的開始，近年來因為疫情因素，國內公共工程推動困難，期許監造單位及營造廠商要通力合作，讓工程順利推進。

林右昌特別叮囑，請承、監造廠商在施工期間務必做到「確保工程品質」、「抓緊施工時間」、「注意施工安全」、「協調圓滿順暢」及「貫徹績效責任」等五大要點，期能以安全為前提，順利推動工程進行，讓民眾可以在多雨的氣候下，有更舒適的室內活動空間可以使用，讓基隆發展為友善運動城市。

教育處長杜國正表示，基隆市市民體育活動中心屋頂結構老舊，近幾年出現嚴重漏水、場地積水狀況，場地使用極為不便，另市民體育活動中心前棟之公車處辦公室耐震係數不足，將併同本次工程一併辦理結構補強，工程內容包括室內網球場地坪更新、屋頂全面更新、機電消防設備更新作業及前棟（公車處）結構補強作業，施工期程270日曆天。

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