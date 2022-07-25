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伊登再奪冠！神秘力量加持　荷蘭父子檔也戴順澤宮帽參賽

▲伊登戴順澤宮帽再度奪冠。（圖／翻攝自PTO粉專 （圖／翻攝自IG／Gustav Iden 臉書單車誌））

▲伊登戴順澤宮帽參賽奪冠。（圖／翻攝自PTO粉專 ）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化榮譽縣民挪威三鐵好手伊登，參加2022 加拿大PTO鐵人三項賽事時，頭戴著順澤宮宮帽，得到冠軍，不僅如此，5月份在斯洛伐克的Challenge Family鐵人三項世錦賽，他也戴著宮帽參賽及站上頒獎台，同賽事也有一對荷蘭籍父子也戴宮帽參賽，讓這頂富有神秘色彩的帽子，在國際賽事意外爆紅。

▲伊登戴順澤宮帽再度奪冠。（圖／翻攝自PTO粉專 （圖／翻攝自IG／Gustav Iden 臉書單車誌））

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▲有越來越多國際賽事選手戴順澤宮帽參賽。（圖／翻攝自PTO粉專 ）

伊登出賽PTO加拿大公開賽，依然頭戴冠軍神帽，再次奪下冠軍，讓不少網友驚奇，神帽真的有一股神秘的力量。縣長王惠美得知伊登戴著順澤宮帽子又奪冠，再度讓彰化揚名國際，真的非常感動，也發電郵祝賀，要讓他知道，遠在台灣有許多彰化縣民，正默默地為他加油打氣，特別是看到賽後記者訪問時，還笑著說要檢查一下這頂帽子有沒有什麼特殊的地方，「你笑著說帽子發揮了作用，再次恭喜伊登，彰化永遠為你加油。」

▲伊登戴順澤宮帽再度奪冠。（圖／翻攝自PTO粉專 （圖／翻攝自IG／Gustav Iden 臉書單車誌））

▲伊登戴順澤宮帽參賽奪冠。（圖／翻攝自IG／Gustav Iden）

埔鹽順澤宮的臉書也轉發「單車誌」貼文指出，5月22日，伊登在斯洛伐克的鐵人三項世錦賽中，依例再戴著順澤宮宮帽參賽，並且勇奪冠軍，而伊登也再戴著他的幸運帽站上頒獎台，讓人驚奇的是賽場上這股神秘力量，居然還不只他一人。

▲伊登戴順澤宮帽再度奪冠。（圖／翻攝自PTO粉專 （圖／翻攝自IG／Gustav Iden 臉書單車誌））

▲伊登戴順澤宮帽參賽奪冠。（圖／翻攝自PTO粉專 ）

原來在這場鐵人賽事中，有一對來自荷蘭的父子檔參賽者Frank與Finn，他們也都戴著順澤宮的宮帽，都獲得了好成績，伊登感到非常的訝異，賽後還一起戴者順澤宮宮帽合影，留下難得畫面。

▲伊登戴順澤宮帽再度奪冠。（圖／翻攝自PTO粉專 （圖／翻攝自IG／Gustav Iden 臉書單車誌））

▲伊登伊登在斯洛伐克的鐵人三項世錦賽奪冠與來自荷蘭父子合影。（圖／翻攝自臉書單車誌）

單車誌在文中指出，原來Frank的妻子是台灣人，她先前回台灣為他們父子倆帶回神帽，果然讓他們父子倆得到好成績，還幸運的遇到了伊登，伊登還為他們加油，父子倆還說，待疫情趨緩，下次要戴著幸運帽回到台灣參加三鐵賽事。

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