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年薪破千萬！華為向全球招聘「天才少年」　加速攻關晶片市場

▲▼華為,5G。（圖／CFP）

▲華為第二次向全球招聘「天才少年」招聘計劃。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

華為今年第二次向全球招聘「天才少年」計劃，為了吸納更為優秀的人才，華為在薪酬、福利等方面逐年提升條件，並強調人才的自由度。根據內部人士透露消息，今年招聘最高年薪有201萬人民幣，換算破千萬台幣。

綜合陸媒財經報導指出，華為曾於4月25日宣布面向全球招募「天才少年」，不限學歷、學校，但要求在數學、計算機、物理、材料、晶片、AI製造、化學等相關領域有特別建樹，是技術領軍人物。

公開數據顯示，華為提供的年薪分為三檔。最高檔為182萬元至201萬元（單位：人民幣，同下）；第二檔為140.5萬元至156.5萬元；第三檔為89.6萬元至100.8萬元，依照薪資所得換算，最高年薪破千萬以上台幣。

自從中美貿易戰開打、孟晚舟事件，華為在研發上被「卡脖子」。回歸根本，人才培育是根本。華為技術有限公司高校科研與人才發展部部長曾偉勝表示，「人才、科研投入和創新精神是華為賴以生存和發展的基礎，華為對人才特別是頂尖人才的需求量極大。」

據了解，過去兩年，約有2.6萬名應屆畢業生加入華為，其中有超過300人是人們定義的「天才少年」。早在華為創業初期，華為啟動破格人才招聘計劃，提拔培養了一大批人才。

▲晶片，華為，中興，驍龍。（圖／CFP）

▲華為在國際上被「卡脖子」，積極培養晶片等相關產業人才。（圖／CFP）

目前來看，華為的人才招聘大多集中在材料、芯片、智能製造等領域，這些領域大多人才短缺，企業更是「求賢若渴」。據《中國集成電路產業人才發展報告（2020-2021年版》顯示，預計到2023年前後，全行業人才需求將達到76.65萬人左右，其中人才缺口將達到20萬人。

目前，大陸高校培養的集成電路專業人才，一年不到3萬人。龐大的人才缺口，直接導致整個晶片行業人才爭搶嚴重。但華為沒有降低標準。

華為「天才少年」計劃對申請者提出較高的門檻，包括國際頂刊論文發表數量、研究方向有出色及豐富的商業化成果、有知名賽事名次等。此外，申請者還要經歷嚴格的招聘流程，一般為7輪，包括簡歷篩選、筆試、面試等。

鯨平臺智庫專家、財經評論員郭施亮分析，增強招聘條件，是華為轉型和開拓新市場的重要時刻，人才培養是決定華為未來發展「成敗」的最重要因素，為晶片等關鍵技術研發做鋪墊，加快攻關速度。

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