妞時尚欠繳勞健保連補帶罰1500萬　負責人擺爛！執行署強力追回

▲妞時尚公司經營的「妞新聞」網路媒體首頁 。（圖／翻攝「妞新聞niusnews」）

記者黃哲民／台北報導

知名女性網路媒體妞時尚公司2015年起滯納員工勞健保與勞退金，雖經催繳與自繳，連補帶罰仍欠逾1200萬元，經行政執行署台北分署強制執行，今年初鎖定妞時尚取得增資款850萬餘元，立刻全數扣下，王姓負責人驚嚇出面拜託餘款分期繳納，卻始終沒付錢，台北分署日前再度閃電出擊，一口氣查扣妞時尚剛入帳的380萬元資金，全案結清。

妞時尚經營的網路媒體「妞新聞」提供許多女性喜愛的話題、資訊，頗有名氣，今年初，妞時尚多位員工求助立委林奕華開記者會，指控老闆王憲邦從2015年起，涉違法挪用員工勞健保、勞退金高達1700萬元，共造成39位員工受害，其中還有人無法拿到喪葬補助。

實際上，2016年起，衛生福利部、勞動部、台北市政府勞動局、台北市勞動力重建運用處等單位，已將妞時尚滯納的員工勞健保、勞退金連同罰鍰共1493萬餘元，陸續移送台北分署強制執行，經查扣公司存款、王男辦理分期繳納但斷斷續續付款，至今年（2022年）1月初尚欠1200餘萬元。

台北分署接獲線報，今年1月閃電核發扣押命令，將妞時尚剛入帳的增資款850萬餘元全部扣下抵債，王男連忙到台北分署協商剩餘欠款重新分期繳納，台北分署考量企業在疫情中不易經營，起初同意再給王男機會，以免公司斷炊無法翻身，但王男始終沒談成分期方式，也沒繳款展現誠意。

台北分署再度掌握線報，日前確認妞時尚收到380餘萬元剛入帳公司戶頭，而且跟前次是同一個帳戶，立刻核發扣押命令向銀行扣下這筆款項，歷經6年追繳終於將本案結清，台北分署呼籲僱主應確保勞工基本權益，若未準時繳交勞工勞健保與勞退金，將遭強制執行存款、不動產或愛車，得不償失。