12歲女為愛北漂！連結16次求情：我自願的…零工男友仍要吃牢飯

▲12歲淇淇跟著男網友離家北上，4個月期間內發生16次性行為，雖在法庭上表示是「心甘情願的」，男友仍遭判5年徒刑。（示意圖／取自pakutaso）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名住在高雄的12歲少女淇淇（化名），在網路上認識了住在新竹的22歲吳姓男子，2人見面後即天雷勾動地火，在摩鐵發生性關係，隔天淇淇竟直接離家，跟著吳男北上回到新竹，並在住家、桃園員工宿舍性交多達16次，吳男遭高雄地檢署起訴時，淇淇還替男友求情「我是心甘情願的」，但仍遭高雄地院依對於未滿14歲之女子為性交共16罪，合併應執行有期徒刑5年，不得易科罰金。

判決書指出，住新竹的22歲吳姓男子，透過網路認識了住高雄小他10歲的少女淇淇，2人越聊越投機進而交往，2020年7月5日吳男下高雄去找淇淇，竟把她帶到汽車旅館進行肉體上的交流；隔天，淇淇竟直接離家、跟著男友回新竹，當晚又發生性行為。

之後淇淇跟著男友到其在桃園的員工宿舍，以每周1次的頻率為愛連結，到同年10月24日近4個月的期間，總共發生16次性關係，淇淇家人通報失蹤人口後，警方循線查出她跟著吳姓男友北漂，並通報婦幼警察隊，高雄、桃園、新竹等地檢察官移送併辦。

吳男到案坦承不諱，律師則表示2人為有感情基礎的情侶，因雙方有感情而合意發生性行為，並無任何強暴脅迫等，手段平和，且吳男僅22歲、又高中肄業之教育程度，法治觀念不足，請求減刑。

但高雄地院法官認為，吳男明知淇淇年僅12歲，仍與她發生性行為，對她的性自主決定權、身心健全發展皆會造成極為不良之影響，但考量吳男坦承犯行，性行為出於雙方合意，目前打零工維生等，依照對於未滿14歲之男女為性交者，共16罪均處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑5年，不得易科罰金，可上訴。