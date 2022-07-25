　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

12歲女為愛北漂！連結16次求情：我自願的…零工男友仍要吃牢飯

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲12歲淇淇跟著男網友離家北上，4個月期間內發生16次性行為，雖在法庭上表示是「心甘情願的」，男友仍遭判5年徒刑。（示意圖／取自pakutaso）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名住在高雄的12歲少女淇淇（化名），在網路上認識了住在新竹的22歲吳姓男子，2人見面後即天雷勾動地火，在摩鐵發生性關係，隔天淇淇竟直接離家，跟著吳男北上回到新竹，並在住家、桃園員工宿舍性交多達16次，吳男遭高雄地檢署起訴時，淇淇還替男友求情「我是心甘情願的」，但仍遭高雄地院依對於未滿14歲之女子為性交共16罪，合併應執行有期徒刑5年，不得易科罰金。

判決書指出，住新竹的22歲吳姓男子，透過網路認識了住高雄小他10歲的少女淇淇，2人越聊越投機進而交往，2020年7月5日吳男下高雄去找淇淇，竟把她帶到汽車旅館進行肉體上的交流；隔天，淇淇竟直接離家、跟著男友回新竹，當晚又發生性行為。

之後淇淇跟著男友到其在桃園的員工宿舍，以每周1次的頻率為愛連結，到同年10月24日近4個月的期間，總共發生16次性關係，淇淇家人通報失蹤人口後，警方循線查出她跟著吳姓男友北漂，並通報婦幼警察隊，高雄、桃園、新竹等地檢察官移送併辦。

吳男到案坦承不諱，律師則表示2人為有感情基礎的情侶，因雙方有感情而合意發生性行為，並無任何強暴脅迫等，手段平和，且吳男僅22歲、又高中肄業之教育程度，法治觀念不足，請求減刑。

但高雄地院法官認為，吳男明知淇淇年僅12歲，仍與她發生性行為，對她的性自主決定權、身心健全發展皆會造成極為不良之影響，但考量吳男坦承犯行，性行為出於雙方合意，目前打零工維生等，依照對於未滿14歲之男女為性交者，共16罪均處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑5年，不得易科罰金，可上訴。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
滷味攤老闆今招魂　母悲痛癱軟...表弟：沒聽過有女友
林昶佐自曝曾遭家暴！被酒瓶刺到皮開肉綻　眼鏡、手錶被打爛
下課要回家…13歲國中少女遭砂石車輾斃！媽蹲地望屍痛哭
完整聲明全文！　林志穎經紀人：這是最後一次
直擊／林志鑫快閃說明現場！　5度提陳若儀「心疼二嫂」
快訊／聯結車才開出停車場　13歲國中女捲輪下腦漿溢出亡
好亂！和大嫂親密出遊被告　弟弟喊冤：我先和她交往的
林志穎弟弟謝救命恩人稱「英雄」　家人將親自拜訪道謝
陳若儀「嘗試與林志穎對話」！無法完整拼湊始末　不眠不休照顧尪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭指「禿鷹集團」　名律師告光洋科小股東誹謗結果出爐

滷味攤老闆今招魂明解剖　母悲痛一度癱軟...表弟：沒聽過有女友

涉詐領助理費被起訴延押！戴寧遭求刑24年　聲請解除禁見裁定駁回

暑期輔導下課要回家…國中少女遭砂石車輾斃！媽蹲地望屍崩潰哭

快訊／基隆聯結車才開出停車場　13歲國中女捲輪下腦漿溢出亡

12歲女為愛北漂！連結16次求情：我自願的…零工男友仍要吃牢飯

台中銀車追撞側翻！小貨車遭波及　駕駛嘆差10米「保養變修車」

好亂！和大嫂親密出遊被告　弟喊冤：她結婚那月我們還在同居

快訊／疑天熱自燃！雲林虎尾垃圾場大火　黑煙嚇人數公里外可見

快訊／基隆早餐店食物中毒30人就醫！沙拉醬出包　老闆夫妻也遭殃

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

遭指「禿鷹集團」　名律師告光洋科小股東誹謗結果出爐

滷味攤老闆今招魂明解剖　母悲痛一度癱軟...表弟：沒聽過有女友

涉詐領助理費被起訴延押！戴寧遭求刑24年　聲請解除禁見裁定駁回

暑期輔導下課要回家…國中少女遭砂石車輾斃！媽蹲地望屍崩潰哭

快訊／基隆聯結車才開出停車場　13歲國中女捲輪下腦漿溢出亡

12歲女為愛北漂！連結16次求情：我自願的…零工男友仍要吃牢飯

台中銀車追撞側翻！小貨車遭波及　駕駛嘆差10米「保養變修車」

好亂！和大嫂親密出遊被告　弟喊冤：她結婚那月我們還在同居

快訊／疑天熱自燃！雲林虎尾垃圾場大火　黑煙嚇人數公里外可見

快訊／基隆早餐店食物中毒30人就醫！沙拉醬出包　老闆夫妻也遭殃

最強報復出軌男友！她滴辣油燒他的生殖器　嫁給準公公成繼母

考慮花月薪25%租屋！他一曝「通勤時間」　全場傻了：是多懶

遭指「禿鷹集團」　名律師告光洋科小股東誹謗結果出爐

滷味攤老闆今招魂明解剖　母悲痛一度癱軟...表弟：沒聽過有女友

台中時尚版「休閒農場」賞綠景！大片草皮＋水池邊座位超chill

陳若儀接「一通電話」才知林志穎出事！　第一時間失聯尪：到醫院才確定

「臉半毀」舌頭外露　虎斑遇暖心飼主收編獲新生...最愛玩逗貓棒

台南市確診+1380名　打疫苗送快篩劑、禮券禮品到31日截止

暑假也上班！敬業喵老師「趴挖洞紙箱」　盯奴才寫作業畫面萌翻網

停賣4年！麥當勞「超夯1品項」絕版　老饕敲碗求回歸：快還我

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

社會熱門新聞

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

快訊／台中滷味攤老闆遭3槍爆頭不治　警曝2嫌犯案動機

台中攤商遭爆頭　警鎖定特定人車

快訊／廂型車與砂石車對撞！屏東夫妻雙亡

父子買滷味被喊「緊造」！槍手秒朝老闆轟3槍

即／聯結車才開出停車場　13歲女捲輪下腦漿溢出亡

上億豪宅泳池隔音差　女董2年睡不好提告

即／基隆早餐店傳食物中毒！30人就醫

33年前全家遭滅門　真凶竟是奪7命殺人魔

師誘5生簽約絕對服從　考差就性懲罰

千萬透天厝淪恐怖鼠窩　半年圍捕148隻

坤輿黑衣保全超殺LOGO曝！至少70人動手施暴

更多熱門

相關新聞

他愛愛高潮沒射精！醫解答　4原因害「豆漿反芻」

他愛愛高潮沒射精！醫解答　4原因害「豆漿反芻」

正常性行為，男性達到性高潮後，通常都會有精液排出。不過，泌尿科醫師透露，近日遇到一對夫妻愛愛完，發現先生沒有精液排出，且完事後排出的尿液竟是混濁的，嚇到趕緊前往醫院檢查。後來才知道，原來是患者曾動過攝護腺肥大手術而影響，這在醫學上也稱作「逆行性射精。」

2軍人約15歲女宜蘭開房　啪啪4次！下場曝光

2軍人約15歲女宜蘭開房　啪啪4次！下場曝光

援交13歲嚇到腿軟　法官判無罪原因曝

援交13歲嚇到腿軟　法官判無罪原因曝

超商廁所偷拍嫩妹吞吐　他還傳給麻吉「展雄風」

超商廁所偷拍嫩妹吞吐　他還傳給麻吉「展雄風」

46歲舒淇背寶格麗小Ｑ包超逆齡！

46歲舒淇背寶格麗小Ｑ包超逆齡！

關鍵字：

少女零工北漂離家出走求情合意未成年性行為

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

李沛旭曬辣妻薄紗睡衣照　鬆口相識過程：我沒搭訕過

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面