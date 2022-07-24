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南部血庫30年來最低點　黃偉哲挽袖號召捐血救血庫

▲台南市長黃偉哲挽起袖子捐血，希望號召市民及放暑假的學子一起捐血救命。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲挽起袖子捐血，希望號召市民及放暑假的學子一起捐血救命。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

受到新冠疫情影響，捐血民眾大幅減少，但各醫院用血量需求不減，使得南部血庫存量下降，日前面臨30年來最低點，嚴重衝擊醫療用血，台南市長黃偉哲24日特別前往台南捐血中心和緯捐血室，挽起袖子捐血，希望號召市民及放暑假的學子一起捐血救命。

黃偉哲表示，COVID-19疫情升溫以來血液庫存不斷告急，台南地區目前A、B、O型存量都在4天以下，急需熱血民眾幫忙。他強調，即便是疫情期間，醫療用血的需求還是持續存在，希望滿17歲以上65歲以下、身體健康的民眾，都能踴躍加入捐血行列。

他也說捐血不僅促進身體新陳代謝，更可以貢獻社會，讓醫院的手術、意外的傷患，都能夠持續獲得血庫的充足資源。COVID-19確診者只要在康復14天後，就可以重返捐血行列，若是無症狀的確診者，則是從「確診日」的14天後，即能夠重返捐血行列；確診者的密切接觸者，則自最後接觸日的14天後，就可以捐血。黃偉哲呼籲從疫情中康復的民眾們，14天暫緩禁令過去後，可以趕快來捐血，支持醫護、守護同胞的生命健康。

台南捐血中心日前表示，5月下旬開始，因無法安排校園捐血活動，捐血量斷崖式下降，台南捐血中心的捐血人次也僅剩平常的3~4成左右，南部（嘉南高屏澎東）地區每天約需2000袋的醫療用血，急重症病人不會因為疫情而減少，緊急用血需求的患者橫跨內、外科，不只外科手術要用血，有些內科疾病、血液疾病也都有需求。

以往學生族群約佔捐血人口的3成，是最大的捐血族群；其次為工、商界及軍公教，血液的捐、供平衡，需要社會大眾持續共同努力，捐血互助，醫療共好，時值暑假期間，期待學子們盡情享受青春之餘，也可撩起袖子捐血救人。

歡迎有意願捐血的民眾，至台南捐血中心網站或臉書，瞭解更多捐血活動與捐血點資訊。

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