全聯中元節3鬼怪再登場！看到雞皮疙瘩⋯網狂讚：每年都等這廣告

▲全聯2022中元節廣告，再度成為網友討論話題。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心昨24日在臉書一口氣釋出今年6支中元節廣告，人氣鬼怪「紅衣女子」、「水鬼」、「魔神仔」再度登場，其中紅衣女子在《同歸所篇》談到「每次chenk in都有回家的感覺」，許多台詞讓人感到幽默又暖心；其他短片也讓鬼怪跟民間的水燈工藝師、搶孤隊選手⋯等對談，網友看了也紛紛留言「每年都在等這廣告！」、「一年超越一年！」、「看到雞皮疙瘩⋯想哭的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼紅衣女子讚同歸所「每次chenk in都有回家的感覺」、「今年衛浴設備還升級」。（圖／翻攝YouTube／PX Channel）



全聯每年中元節廣告都成為話題，自從2020年透過一場「人鬼世紀對談」，成功打破人們對鬼怪的恐懼，從「加好友」開始重新認識、理解彼此，進而主動參與普度。而今年總共製作6支中元節廣告短片，再度讓紅衣女子、水鬼、魔神仔登場，由祂們跟陽間負責民間文化相關人士對談，宣揚中元節文化。

全聯表示，隨著時代演變，越來越少人知道習俗背後蘊藏的典故和價值觀，甚至許多傳統供品及工藝面臨失傳危機，因此身為本土企業，懷抱著維護台灣傳統文化的心意，期望能在中元的歷史底蘊下融入當代的新意與創意。因此今年廣告帶民眾認識「中元文化之美」，包含「豎燈篙」、「搶孤」、「開龕門」、「同歸所」等祭典與習俗，藉此傳遞「#謝謝你一直在」，感謝為中元付出的每一個人。

▲紅衣女子跟基隆老大公廟秘書許國春對談「開龕門」文化。（圖／業者提供）

像是在《開龕門篇》，紅衣女子跟基隆老大公廟秘書許國春對談，紅衣女子問，「初一這個門一開，我們就回到陽間了，是你們負責開的嗎？」許國春回答，「對，我們主委就是Keyman」，也關心紅衣女子，「好不容易恢復自由，你們都怎麼想？」紅衣女子則說「要冷靜，要好好珍惜。」

▲水鬼跟「水燈工藝師」杜烽睿對談。（圖／業者提供）

另外在《水燈篇》，水鬼跟「水燈工藝師」杜烽睿對談，從言談得知，杜烽睿平時從事美髮業，每年到了中元節就休息一個月，專心投入製作水燈。水鬼還問，「這麼費工，做一做就把它燒掉，只為了求平安？」杜烽睿則回答，「對啊，你不覺得此時此刻，平安真的很珍貴嗎？」

▲水鬼還問，「這麼費工，做一做就把它燒掉，只為了求平安？」（圖／Facebook／全聯福利中心）

而《搶孤篇》，則讓魔神仔跟「搶孤隊選手」黃炳魁對話，祂問「為什麼全身抹牛油，搶成這個樣子？」而黃炳魁說「你沒看到榮譽感、團隊合作和運動精神嗎？」魔神仔回答，「難怪都這麼油了，我還是想幫他們加油，Respect.」。幽默對談介紹傳統的搶孤文化。

▲魔神仔跟「搶孤隊選手」黃炳魁對話，讓人更了解搶孤文化。（圖／業者提供）

網友看了廣告也紛紛按讚留言回應，「每年都等這廣告！」、「這個廣告真的很厲害耶！！跨界對談很有深度」、「全聯的魔神仔特攻隊，又再度合體出戰了。」、「每年普渡都有新奇的廣告，這個團隊太強大」、「這個廣告真的很有感情 很有深度」、「很厲害的廣告，文化，寓意，故事，解讀，餘韻」、「看著祂們的眼神 竟然想哭」、「我起雞皮疙瘩的感動，很用心很溫暖」、「只有全聯可以超越全聯 respect」。

▼影／全聯2022中元節廣告（取自Facebook，若遭移除請見諒）：

